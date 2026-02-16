Leaker: Apple testet iPhone Flip

Schon lange warten wir auf Apples erstes iPhone Fold, das dem Vernehmen nach 2026 erscheinen und sich im Reisepass-Format aufklappen lassen wird. Gerüchte über eine weitere Foldable-Form gibt es erst seit Kurzem, nun ist sich ein Leaker aber sicher: Apple testet aktuell ein iPhone Flip.

Neben dem kolportierten Falt-Mechanismus des iPhone Fold, bei dem aus einem iPhone eine Art Mini-iPad wird, macht die Konkurrenz vor, dass auch Flip-Phones gefragt sind. Dabei faltet sich das Gerät in iPhone-Größe auf etwa die Hälfte zusammen, lässt sich über ein kleines Außendisplay aber weiterhin nutzen.

Flip folgt auf Fold – aber wann?

„Fixed Focus Digital“ zitiert nun nach Angaben von MacRumors vertrauenswürdige Lieferanten. Der Weibo-Leaker gibt an, dass Apple aktuell einen Flip-Formfaktor testet. Unlängst gab es Berichte, wonach der iPhone-Konzern ein derartiges Gerät nur in Erwägung zieht.

Während wir von einem Start des iPhone Fold im Herbst 2026 ausgehen, gibt es noch keine Informationen bezüglich der Marktreife eines iPhone Flip. Ziemlich sicher wird es aber nach dem Fold erscheinen. Mit diesen beiden Klapp-Formen hätte Apple – wenn auch Jahre nach der Konkurrenz – alle gängigen Formen von Falt-Smartphones im Angebot.

Freut ihr euch auf das iPhone Flip oder das iPhone Fold? Weshalb würdet ihr den einen Klappmechanismus dem anderen vorziehen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.