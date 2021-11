Home Daybreak Apple Apple Car ein autonomes Uber? | iPhone 14 mit USB-C? | Podcasts-App-Bewertungen manipuliert? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das Apple Car ist möglicherweise gar keine stolze Angeberkarre mit Apfel auf der Motorhaube, sondern vielleicht nur eine Art automatisierter Uber – mit Apfel vorne, das kann man nicht wissen. Dennoch, die Börse begeistert die Vorstellung, die Kunden auch? Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Das Apple Car könnte vielleicht, eventuell, möglicherweise und mit ganz viel Glück bereits 2025 fahren. Ehrlich! Wir sind hier zwar an den Umgang mit Gerüchten und Spekulationen gewöhnt, aber so dermaßen abwegig wirkte auf uns noch nie etwas wie die Vorstellung, dass es jemals ein Auto von Apple geben könnte. Und seltsam; wir schreiben zwar ständig darüber, aber niemand hier glaubt daran, dass jemals so etwas existieren wird – nie! Wenn doch, nun gut, dann könnt ihr mich in vier Jahren einen kleinmütigen Narren nennen – oder in fünf Jahren oder zehn oder… aber wie auch immer.

Dieses Auto, wenn es das irgendwann geben sollte, ist vielleicht gar kein Fahrzeug für den Individualverkehr, sondern mehr eine Art Taxi, dazu lest ihr hier mehr.

Kommt das iPhone 14 mit USB-C?

Glaubt eigentlich aktuell kaum jemand, könnte aber eventuell doch noch passieren, ich meine, ausgeschlossen ist das nicht, dass ein iPhone mit USB-C-Anschluss kommt. Das iPhone 14 Pro soll es sein, heißt es aktuell aus der Gerüchteküche, das wäre dann Ende kommenden Jahres, die EU würde es als großen Sieg über einen GAFA feiern, hier dazu mehr.

Apples Podcasts-App wird plötzlich erstaunlich gut bewertet

Das ist schon verrückt: Da hat die Podcasts-App von Apple monatelang nur Probleme und kassiert reihenweise üble Kritiken, dann öffnet Apple die Nutzerbewertungen für eigene Apps im App Store, zunächst sehen die Bewertungen für Podcasts mies aus, machen dann aber einen unvermittelten gewaltigen Sprung nach oben, was war da los? So genau weiß man das nicht, aber hier ist, was darüber bekannt ist.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Die Apple Watch steht unter Stress, zumindest mit Blick auf die Verkaufszahlen im letzten Quartal. Samsung setzt mit seiner neuen Galaxy Watch 4 zum Sprung an und Apple hat nichts, was man dem entgegen setzen könnte, hier die Details.

Qualcomm muss auf Apple als Kunden verzichten.

Ab 2023 wird der Anteil von Qualcomm-Modems im iPhone von annähernd 100% auf nur noch 20% abstürzen, auf dieses böse Erwachen bereitete Qualcomm unlängst seine Investoren vor, hier die Details.

Der HomePod Mini könnte heute nach Italien kommen, so zumindest gestern Abend noch die Gerüchteküche.

Und dann war da noch dieses ulkige Shot on iPhone-Video von Apple, man mag sich das in der Frühstückspause eben anstellen.

Damit darf ich euch einen entspannten Tag wünschen – macht euch locker!

-----

