Apples Podcasts-App erhält verdächtig positive Bewertungen im App Store

Apples Podcasts-App für iOS ist zuletzt immer weniger beliebt bei Podcast-Nutzern und ihre Verbreitung als Player fällt weiter und weiter hinter Spotify zurück: Die Bewertungen im App Store haben jüngst allerdings einen großen Sprung nach oben gemacht. Von unter einem Stern, sind es jetzt fast fünf. Was hat es auf sich mit dem seltsamen Wiederauferstehen der Apple Podcasts-Popularität?

Apple hat vor einiger Zeit die Möglichkeit geschaffen, auch die eigenen Apps im App Store zu bewerten. Somit können Anwendungen wie Nachrichten, oder die Musik-App ebenfalls von Nutzern mit Sternen versehen werden – und eben auch die Podcasts-App. Die war allerdings bei den iOS-Nutzern zuletzt immer unbeliebter geworden.

Reihenweise Probleme hatten die Anwender entnervt, Probleme mit der Synchronisierung über verschiedene Geräte hinweg, dem Download von Titeln, der Wiedergabereihenfolge. Apple hatte verschiedene Updates veröffentlicht, doch diese konnten die Bugs nicht für alle Nutzer und nur zum Teil lösen, im Ergebnis erhielt die Podcasts-App mit Beginn der Bewertungen von Nutzern nur knapp zwei Sterne.

Doch wenige Monate später verzeichnet die Podcasts-App einen Sternedurchschnitt von 4,6 Sternen und legt deutlich an Popularität zu, warum? Apple bestätigte gegenüber The Verge, dass die Podcasts-App die Nutzer auffordert, Bewertungen vorzunehmen, wie viele andere Dritt-Apps auch. Und es kommt der selbe, häufig ungelegen kommende Dialog hierbei zum Einsatz. Die Bewertungen, die den Durchschnitt nach oben treiben, sind aber anders als die, die für andere Podcast-Apps abgegeben werden, wie The Verge herausstreicht.

How did “Apple Podcasts” suddenly go from 1.8 to 4.6 stars? Is Apple manipulating their own app ratings now? https://t.co/bSAr8sFKqQ pic.twitter.com/5kJKYd54VP

— Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) November 17, 2021