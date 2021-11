Home Apple Watch Apple Watch zuletzt schwächer: Samsung holt kräftig auf

Die Verkäufe der Apple Watch gerieten zuletzt deutlich unter Druck: Die neue Apple Watch Series 7 konnte nicht signifikant zum Erfolg der Smartwatch von Apple beitragen, die unmittelbare Folge ist, dass Samsung zu Apple aufschließen konnte.

Apple hatte lange Zeit so etwas wie ein Abo auf die Marktführerschaft bei Smartwatches, was die Menge an verkauften Einheiten betrifft und erst recht das Gewinnverhältnis. Zuletzt jedoch ist die Apple Watch deutlich unter Druck geraten: Im dritten Quartal 2021 gingen die Verkäufe der Apple Watch weltweit um rund 10%, das zeigen Zahlen der Marktforscher von Counterpoint Research. In der gleichen Zeit sind die Absatzzahlen von Smartwatches insgesamt global um rund 16% angewachsen. Die Apple Watch schrumpft also entgegen des Markttrends, aber warum?

Samsung ist stark, die Apple Watch verliert an Strahlkraft

Hintergrund der momentanen Apple Watch-Schwäche ist einerseits die späte Einführung der neuen Apple Watch Series 7. Apple hatte den Verkaufsstart durch eine durch und durch vermurkste Fertigungssteuerung so weit in Verzug gebracht, dass die Verkäufe der neuen Apple Watch S7 nun größtenteils in das vierte Kalenderquartal fallen. Andererseits ließen die Käufe der Vorgängerversion sowie auch der Apple Watch SE zuletzt spürbar nach, da die Verbraucher auf Updates im Lineup hofften – und enttäuscht wurden.

Die Apple Watch Series 7 hat außer einem überarbeiteten Design nichts neues zu bieten, sodass offen bleiben muss, ob sie langfristig vom Kunden gut angenommen wird. Zuletzt lag der Marktanteil der Apple Watch bei 22% und damit niedriger als in den Vorquartalen und weit entfernt von seinem Spitzenwert bei rund 40%.

Samsung verkaufte indes so viele Einheiten wie noch nie im Quartal. Die neue Galaxy Watch 4 wird gut angenommen, ebenso wie neue Funktionen der Modelle. Wear OS kann seinen Marktanteil ohnehin deutlich steigern, das Ökosystem gewinnt zunehmend an Vielfalt und Attraktivität, Apple ist gehalten, möglichst bald wieder großmaßstäblich abzuliefern, um seine Führungsposition nicht zu verlieren.

