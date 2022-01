Home Apple Apple Car ausgebremst: Softwarechef flüchtet ins Metaverse

Apples Autoentwicklung muss einen weiteren schweren personellen Rückschlag hinnehmen. Der Leiter der Softwareentwicklung im Project Titan verlässt das Unternehmen. Das Metaversum war aufregender als die Arbeit für Apple.

Apple hat nach wie vor große Schwierigkeiten, Spitzenkräfte für die Entwicklung seines Apple Car zu halten. Erneut muss das Projekt einen empfindlichen Abgang hinnehmen. Joe Bass verlässt Apple, das berichtete zunächst Mark Gurman von Bloomberg in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters. Dieser hatte den Wechsel inzwischen auch auf seiner LinkedIn-Seite bestätigt.

Joe Bass war zuletzt Leiter der Softwareentwicklung bei Apples Project Titan. Insgesamt war er sieben Jahre bei Apple tätig.

Das Metaverse war aufregender

Joe Bass geht von Apple zu Meta, der Mutter von Facebook, WhatsApp und Instagram. Er wird dort Programmmanager für technische Fragen. Mit diesem Abgang hat Apple nun fast das gesamte Führungsteam der Apple Car-Entwicklung verloren, all diese Spitzenkräfte verließen das Unternehmen innerhalb der letzten Wochen. Wie das zu den hochfliegenden Plänen passt, die Apple verfolgen soll, ist kaum zu verstehen.

Angeblich soll bereits 2025 ein Apple Car auf den Markt kommen – und was für eins: Dieses E-Auto soll ein kompletter Selbstfahrer ohne Steuer sein, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Es scheint aber nicht realistisch, dass Apple ohne Aussicht auf eine Fertigungsstrecke und mit schwindendem Top-Personal in der Lage sein wird, auch nur etwas entfernt selbstfahrendeS innerhalb es Jahrzehnts auf die Straße zu bringen. Immerhin, zumindest bei der Beschaffung der Akkus könnte es ein Licht am Ende des Tunnels geben, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

