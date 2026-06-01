Apple Brille: Das ist der Fahrplan bis Ende des Jahrzehnts

Mit der Vision Pro hat Apple bisher nur eine Brille auf dem Markt, die such aufgrund ihres Preises und Gewichts zum Ladenhüter entwickelt hat. Leichtere Modelle sind in Planung, ein Marktstart aber noch nicht greifbar.

Das berichtet Bloomberg-Redakteur Mark Gurman in seiner aktuellen Newsletter-Ausgabe. Demnach verschiebt sich der Start der Apple Glasses auf Ende 2027. Die vorerst auf Eis gelegte Vision Air kommt frühestens 2028, eher 2029.

Apple Glasses und Vision Air kommen später

Mit Visual Intelligence hat Apple ein Feature geschaffen, dass die in einer AI-Brille seine ideale Hardware hätte. Aus diesem Grund hat Apple eine leichtere Version der Vision Pro vorerst auf Eis gelegt und arbeitet dem Vernehmen nach seit geraumer Zeit an einem Konkurrenz-Produkt für die RayBan-Meta-Kollaboration. Diese Apple Glasses starten dem Bericht nach Ende des kommenden Jahres.

Die Arbeiten an einer Vision Air pausieren weiterhin, sind aber nicht eingestellt. Gurman geht von einem Start im Jahr 2028 aus, wobei eine Verschiebung auf 2029 durchaus möglich ist. Ursprünglich wurde das Jahr 2027 gehandelt.

Die Vision Pro gibt es seit in Deutschland seit knapp zwei Jahren, die UVP in Höhe von 3.999 Euro schreckte viele Käufer ab. Im Herbst 2025 spendierte Apple dem Gerät ein M5-Update und senkte den Preis auf 3.499 Euro. Dennoch gibt es Gerüchte über die Einstellung des Projekts. Analysten haben das Headset bereits aufgegeben.