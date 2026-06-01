Warten auf Siri: Neue Apple TV und HomePod mini stehen bereit

Nächste Woche stellt Apple seine neuen Software-Hauptversionen vor. Teil von iOS 27 und Co wird wohl die smartere Siri und neue Apple Intelligence-Funktionen sein. Auf deren Erscheinen warten nicht nur wir, sondern auch die nächsten Hardware-Generation der Apple TV-Box sowie des HomePod mini.

Nachfolger beider Geräte sind seit Monaten überfällig und neuesten Berichten nach auch fertig zum Verkauf. Bisher fehlt lediglich die entsprechende Software, die Kapital aus der neuen Hardware schlägt.

Apple TV und HomePod mit Apple Intelligence?

Die aktuelle Version des Apple TV 4K stammt aus dem Oktober 2022, der HomePod mini ist seit seiner Einführung im Oktober 2020 ein Jahr später farblich aktualisiert worden. Vier beziehungsweise sechs Jahre später soll es nun Updates geben. Diese bereiten die Hardware durch neue Prozessoren dem Vernehmen nach auf KI-Funktionen vor.

Die neue Hardware ist Gerüchten nach seit mehreren Monaten fertig, wartet aber auf die smartere Siri sowie die Implementierung von Apple Intelligence im Smart Home-Bereich. Beides sollen mit iOS 27 nächste Woche vorgestellt und parallel zu den neuen iPhones im September veröffentlicht werden. Zu diesem Zeitpunkt könnten dann auch das neue Apple TV sowie die zweite Generation des HomePod mini starten. Spätestens im Oktober 2026 dürfte es soweit sein.