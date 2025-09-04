Zuletzt ist es ruhig geworden um die Vision Pro. Apples teures VR-Headset ist noch nicht wirklich im breiten Markt angekommen. Eine günstigere Version könnte hier mehr Erfolg haben. Eine solche plant Apple offenbar für das übernächste Jahr.

Apple plant laut Analyst Ming-Chi Kuo für 2027 eine leichtere und günstigere Version seiner Mixed-Reality-Brille Vision Pro. Das neue Modell soll den Namen Vision Air tragen.

Deutlich leichter – und billiger?

Die Vision Air soll über 40 Prozent weniger wiegen als die aktuelle Vision Pro, die rund 625 Gramm auf die Waage bringt. Damit könnte das neue Modell unter 450 Gramm liegen. Gleichzeitig erwartet Kuo, dass der Preis um mehr als die Hälfte sinkt. Statt 3.499 Dollar würde die Vision Air demnach rund 1.750 Dollar kosten und damit preislich näher an hochklassigen Macs oder dem geplanten faltbaren iPhone liegen.

Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass Apple auf Titan in der internen Struktur setzt, um Gewicht einzusparen. Außerdem soll das Headset ein schlankeres Design und ein überarbeitetes Batteriemodul erhalten.

Kuo prognostiziert für 2027 einen Absatz von bis zu einer Million Geräten der Vision Air. Zum Vergleich: Von der Vision Pro wurden bislang rund 400.000 Stück verkauft.