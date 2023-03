Home Daybreak Apple Apple bekommt die Brille nicht fertig / TV-App bald mit MultiView | MacBook bald mit OLEDs – Daybreak Apple

Apple bekommt die Brille nicht fertig / TV-App bald mit MultiView | MacBook bald mit OLEDs – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Die Apple-Brille, das ist ein Thema, das Tim Cook und Co. schon das ein- oder andere graue Haar gebracht haben dürfte. Man tut sich schwer mit dem Gadget, dem in den letzten Jahren so viele interne Ressourcen zugeflossen sind. Nun droht offenbar neues Ungemach. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Es gibt Menschen, für die nur das zählt, was in einer Keynote gezeigt oder einer Pressemitteilung verlautbart wird. Tatsächlich ist die Zahl der selbst oder fremd ernannten Experten und Leaker sowie der Analysten Legion. Nicht alle von ihnen haben erhellende Dinge zu sagen, manche aber doch und manche ein bisschen. Dies einzuordnen und ins rechte Licht zu rücken, dafür sind wir da. Und wenn wir rückblickend die letzten Jahre betrachten, ergibt sich ein recht klares Bild der Zuverlässigkeit der diversen Quellen. Auch wenn es immer wieder doch ein wenig anders kommt und hier und da das ein- oder andere Kaninchen aus dem Hut gezaubert wird, die großen Linien der Apple-Produktentwicklung wurde von den als zuverlässig eingestuften Quellen auch weitgehend zuverlässig skizziert. Das ist der Grund, wieso wir und andere uns zwar keine fremden Prognosen zu eigen machen, ihnen aber dennoch immer wieder ein gewisses Forum geben.

So viel also zum Geschäft mit den Gerüchten und Leaks. Und aus eben diesem Grund ist es uns auch immer eine Erwähnung wert, wenn einer dieser zuverlässigeren Quellen meint, dass Apple mit seiner VR-Brille immer wieder Probleme hat, die sich auf den Veröffentlichungszeitpunkt auswirken können, hier dazu mehr.

Neues Feature für die TV-App

Weniger windig, aber noch nicht marktreif ist ein neues Feature für die TV-App. Die soll offenbar etwas erhalten, das es auf Sky und anderen Plattformen schon gibt: MultiView mehrerer Sportereignisse, hier die Infos.

Das OLED-MacBook Air soll kommen

Das ist wieder so etwas, wo wir zwar nicht auf ein Monatsgehalt wetten würden, was einen konkreten Termin betrifft, wo wir aber ziemlich sicher sind, so wird es kommen: Das MacBook soll in Zukunft auch OLED-Displays erhalten, den Anfang könnte das MacBook Air machen, hier die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Die Apple Watch ist schon ein zähes Biest: Man kann sie ins Meer fallen lassen und sie funktioniert Tage später immer noch, hier die Infos.

iTunes bekommt noch ein Update.

Damit gemeint ist natürlich iTunes für Windows, nur dieses iTunes spielt noch eine Rolle, hier die Infos.

Die Bandbreite wird aktualisiert.

Damit gemeint ist natürlich die App Bandbreite. Sie hat ein weiteres Update erhalten, was neu ist, lest ihr hier.

Neue Updates und Betas sind da.

Apple hat iWork für iOS und Mac aktualisiert, hier mehr dazu.

Zudem wurden iOS 16.5 und iPadOS 16.5 Public Beta 1 und macOS Ventura 13.4 Public Beta 1 veröffentlicht.

Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!