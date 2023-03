Home Apple Watch Verdammt zäh: Apple Watch fällt ins Meer, wird wiedergefunden und funktioniert noch

Diese verrückte Geschichte zeigt, wie widerstandsfähig eine Apple Watch sein kann: Die Uhr ist nicht nur wasserdicht, sie überlebt auch eine Weile im Meer und funktioniert danach immer noch.

Jefferson Rocha staunte nicht schlecht, als sich seine verlorene Apple Watch wieder in der Wo ist-App zeigte. Er war von Rio de Janeiro aus zu einer Bootstour aufgebrochen. In Búzios verlor er die Apple Watch beim Schwimmen vom Handgelenk – und recht schnell auch die Hoffnung, sie je wieder zu sehen. Sie ließ sich noch für eine Weile per Wo ist-App verfolgen, Rocha rechnete aber nicht mehr damit, sie zurückzuerhalten.

Taucher findet Apple Watch und gibt sie ihrem Besitzer zurück

Umso überraschter war er, als die Uhr am nächsten Tag wieder in der Wo ist-App auftauchte. Daraufhin gab er einige Kontaktdaten in die App ein und erhielt tatsächlich eine Nachricht: Ein 16-jähriges Mädchen kontaktierte ihn per Instagram. Ihr Vater, der Taucher Benoni Antônio Filho, hatte die Apple Watch beim Korallenrifftauchen gefunden.

Er rechnete nicht damit, dass die Uhr noch funktionieren könnte, legte sie aber dennoch auf das Ladegerät seiner Tochter. Zu beider Überraschung schaltete sie sich ein und zeigte bald die Kontaktdaten ihres Besitzers, wie dieser von Medienberichten zitiert wird.

Rocha zeigte sich nicht nur überrascht über die Widerstandsfähigkeit der Apple Watch, sondern auch über die Ehrlichkeit ihrer Finder. Apple wirbt schon seit Jahren mit der Wasserbeständikgeit seiner Smartwatch, gibt jedoch keine Garantie auf Wasserschäden. Mit der Apple Watch Ultra ist erstmals eine Apple Watch speziell für die Nutzung im nassen Element entwickelt worden und kann sogar als rudimentärer Tauchcomputer eingesetzt werden.

