Für Windows: iTunes erhält ein Update für neue Hardware

Apple hat ein Update für iTunes für Windows veröffentlicht. Die neue Version bringt laut Apple die Unterstützung für neue Geräte sowie Sicherheitsverbesserungen. Gemeint ist wohl der neue HomePod, der vor einigen Monaten vorgestellt wurde.

Apple hat eine Aktualisierung seiner iTunes-Software für Windows veröffentlicht. iTunes 12.12.8 bringt laut Apple allgemeine Stabilitäts- und Sicherheitsverbesserungen sowie die Unterstützung für neue Geräte. Das letzte Update für iTunes unter Windows stammt aus dem Dezember 2022. Seitdem sind unter anderem neue Macs erschienen, gemeint sein dürfte aber die Unterstützung für den neuen großen HomePod.

iTunes steht auch unter Windows vor seiner Ablösung

Am Mac ist iTunes schon länger nicht mehr in Gebrauch. Dort wurde die Riesen-App durch separate Anwendungen für Musik und TV abgelöst, die allerdings zumindest im Fall von Apple Music auch nur bedingt den großen Neuanfang brachten. Noch immer setzt die Musik-App auf Web-Container, wie es schon von iTunes bekannt war.

Doch auch unter Windows wird iTunes wohl noch in diesem Jahr verschwinden und durch neue Apple-Apps ersetzt, das hatte Apple schon zuvor kommuniziert. Derzeit befinden sich die neuen Apps für Musik, TV und Podcasts in der Entwicklung, ein genauer Zeitplan für die Veröffentlichung ist nicht bekannt. In der Zwischenzeit können Nutzer die aktuelle iTunes-Version hier bei Apple oder auch im Microsoft Store laden.

