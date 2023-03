Home Apps iWork-Update: Pages, Keynote und Numbers mit neuen Apple Pencil-Features und weiteren Verbesserungen

Apple hat seine Bürosoftware iWork aktualisiert. Neu hinzugekommen sind Funktionen zur Bearbeitung von Dokumenten und Präsentationen mit dem Apple Pencil am iPad, sowie Neuerungen bei der Nutzung von Vorlagen und dem Dateiexport.

Apple hat ein Update für seine Office-Suite iWork veröffentlicht. Pages, Numbers und Keynote für iPhone und Mac haben unter anderem neue Funktionen für die Arbeit mit dem Apple Pencil am iPad erhalten.

Ebenfalls neu sind Optionen zur Arbeit mit Vorlagen sowie Überarbeitungen des Dokumentexports.

Neues in Pages für iOS

Nachfolgend die Neuerungen in Pages (Affiliate-Link) für iOS:



• „Schwebender Text“ erleichtert es, mit dem Apple Pencil präziser auf unterstützten iPad-Modellen zu navigieren, zu schreiben, zu zeichnen und zu illustrieren.

• Exportiere und sende eine Kopie deines Dokuments in einem anderen Format direkt vom Menü „Teilen“ aus.

• Vorlagen für Berichte, Notizen, Briefe und Lebensläufe enthalten jetzt Platzhaltertext mit Anleitungen.

• Enthält Verbesserungen und Fehlerkorrekturen für Serienbriefe und gemeinsame Aktivitäten.

Neues in Numbers für iOS

Diese Neuerungen erhält Numbers (Affiliate-Link) an iPhone und iPad:

•„Schwebender Text“ erleichtert es, mit dem Apple Pencil präziser auf unterstützten iPad-Modellen zu navigieren, zu schreiben, zu zeichnen und zu illustrieren.

• Exportiere und sende eine Kopie deiner Tabellenkalkulation in einem anderen Format direkt vom Menü „Teilen“ aus.

• Enthält Verbesserungen und Fehlerkorrekturen für gemeinsame Aktivitäten.

Neues in Keynote für iOS

Dies ist neu in Keynote (Affiliate-Link) für iOS:



• „Schwebender Text“ erleichtert es, mit dem Apple Pencil präziser auf unterstützten iPad-Modellen zu navigieren, zu schreiben, zu zeichnen und zu illustrieren.

• Exportiere und sende eine Kopie deiner Präsentation in einem anderen Format direkt vom Menü „Teilen“ aus.

• Enthält Verbesserungen und Fehlerkorrekturen für gemeinsame Aktivitäten.

• Das Anzeigen von Keynote Live-Präsentationen wird jetzt nur noch über Webbrowser unterstützt.

Neues in Pages für macOS

Diese Neuerungen bringt Pages (Affiliate-Link) am Mac:



• Exportiere und sende eine Kopie deines Dokuments in einem anderen Format direkt vom Menü „Teilen“ aus.

• Vorlagen für Berichte, Notizen, Briefe und Lebensläufe enthalten jetzt Platzhaltertext mit Anleitungen.

• Enthält Verbesserungen und Fehlerkorrekturen für Serienbriefe und gemeinsame Aktivitäten.

Neuerungen in Numbers am Mac

Nachfolgend die Neuerungen in Numbers (Affiliate-Link) am Mac:



• Exportiere und sende eine Kopie deiner Tabellenkalkulation in einem anderen Format direkt vom Menü „Teilen“ aus.

• Profitiere von der verbesserten Leistung für große Tabellenkalkulationen auf Mac-Computern mit Apple Chips.

• Enthält Verbesserungen und Fehlerkorrekturen für gemeinsame Aktivitäten.

Neues in Keynote für den Mac

Und diese Neuerungen bekommt Keynote (Affiliate-Link) am Mac:



• Exportiere und sende eine Kopie deiner Präsentation in einem anderen Format direkt vom Menü „Teilen“ aus.

• Enthält Verbesserungen und Fehlerkorrekturen für gemeinsame Aktivitäten.

• Das Anzeigen von Keynote Live-Präsentationen wird jetzt nur noch über Webbrowser unterstützt.

