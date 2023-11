Home Apps Apple Arcade bekommt bis Ende des Jahres 8 neue Games und 50 Updates

Apple Arcade bekommt bis Ende des Jahres 8 neue Games und 50 Updates

Die Tage werden kürzer und wir verbringen wieder mehr Zeit in den eigenen vier Wänden. Wer sich dabei mit Casual Gaming ablenken will, bekommt in den nächsten Wochen einen Schwung an neuen Titeln und zahlreiche Updates.

Das Wichtigste zuerst:

Apple Arcade wurde von Apple in diesem Jahr mit einigen AAA-Titeln versehen, auch in den kommenden Wochen kommen noch zwei spannende Games dazu. Cupertino nahm dies zum Anlass, um ordentlich an der Preisschraube dreht. Der Dienst kostet nun 6,99 Euro statt 4,99 Euro, was einen satten Preisaufschlag von 40% bedeutet.

Die neuen Spiele

Der berühmteste Igel der Welt kommt zu Apple TV+ und auch Fussball-Fans kommen auf ihre Kosten. Anbei einmal die neuen Titel mitsamt der Beschreibung und Veröffentlichungsdaten:

Knotwords+ (Zach Gage): 3. November

Knotwords+ ist ein minimalistisches und elegantes Logik-Puzzle mit Wörtern, das vom Indie-Entwickler Zach Gage stammt, dem Entwickler hinter anderen Apple Arcade-Titeln wie Card of Darkness, Good Sudoku+ und Flipflop Solitaire+. Die Regeln sind einfach: Man muss die Buchstaben in jedem Abschnitt so anordnen, dass jedes Wort vollständig ist, sowohl horizontal als auch vertikal. Jedes Puzzle mag anfangs schwierig erscheinen, aber es wird einfacher, je weiter Spieler fortschreiten, wobei jeder Schritt sie auf natürliche Weise zur Lösung führt.

Football Manager 2024 Touch (SEGA & Sports Interactive): 6. November

Die beste Fußball-Management-Simulation der Welt kehrt für eine neue Saison auf Apple Arcade zurück. Sports Interactive bringt erneut den unvergleichlichen Realismus des schönen Spiels zu Gamer rund um den Globus auf all ihre Lieblingsgeräte von Apple. Man jagt mit einem der besten Vereine der Welt nach sofortigem Ruhm. Mit der neuen Funktion zur Kompatibilität von Spielständen können alle bestehenden Football Manager 2023 Touch Spieler auf Apple Arcade ihre Karriere in Football Manager 2024 Touch fortsetzen. Neu in dieser Saison: Spieler:innen können ihre Leistung mit einem weiterentwickelten Training verbessern; mit einem überarbeiteten Standardsituationen-Editor den Unterschied an beiden Enden des Spielfelds machen, der von ihrem Mitarbeiter-Team unterstützt wird; mit neuen Trainerprinzipien definieren, welche Art von Boss sie sein wollen; sich Gehör verschaffen mit einem überarbeiteten System der Kommunikation mit den Besitzer:innen; und mit einer neuen Oberfläche für kleinere Geräte die bestmögliche Erfahrung auf dem iPhone haben, um eine reibungslosere Navigation im Spiel zu ermöglichen. Der Fortschritt hört nie auf, und die Spieler können sich auf neue Tools freuen, die sie in die Lage versetzen, die Leistung ihres Teams zu steigern und eine Kultur des Titelgewinns auf der Weltbühne des Fußballs zu gestalten.

Downwell+ (Devolver Digital): 17. November

Downwell+ ist ein spannendes Spiel über einen Jungen, der sich auf der Suche nach ungeahnten Schätzen tief in einen Brunnen wagt. Dabei verlässt er sich zum Schutz nur auf seine Gunboots. Downwell+ ist von Grund auf für Mobiltelefone entwickelt worden und verfügt über eine intuitive und elegante Steuerung, die ein actiongeladenes Gameplay mit nur drei Tasten ermöglicht. Die Spieler machen sich auf den Weg hinunter in die Dunkelheit voller fieser Kreaturen und mysteriöser Geheimnisse, um die atemberaubenden roten Edelsteine einzusammeln, die überall auf den Felsen verstreut sind. Sie können in gefährlich gelegenen Läden hilfreiche Gegenstände kaufen oder zwischen den Levels ihre Stufe erhöhen, um sich im Kampf gegen die Brunnenmonster zu verstärken und verborgene Höhlen voller Reichtümer und Relikte zu entdecken. Dank der prozedural generierten Level ist kein Abstieg in den Brunnen wie der andere.

Delicious – Miracle of Life+ (GameHouse): 24. November

Dieses Zeitmanagement-Kochspiel lädt die Spieler dazu ein, die werdende Mutter Emily und ihre wachsende Familie zu begleiten, während sie die Herausforderungen der Schwangerschaft meistert, eine geschäftige Küche für ihren Kochvideoblog führt und sich auf die Geburt ihres neuen Babys vorbereitet. In 60 fesselnden Level und 30 Bonus-Herausforderungen tauchen die Spieler in Emilys Welt ein, erkunden verschiedene Orte und treffen auf eine charmante Gruppe von Charakteren. Man kann das perfekte Kinderzimmer gestalten, an Emilys Höhen und Tiefen teilhaben und das Wunder des Lebens erleben.

Disney Dreamlight Valley Arcade Edition (Gameloft): 5. Dezember

In Disney Dreamlight Valley Arcade Edition – einer fesselnden Mischung aus Lebenssimulation und Abenteuerspiel mit den beliebten Disney- und Pixar-Freund:innen – kann man eine Welt voller Magie entdecken. Die Spieler erleben bezaubernde Geschichten an der Seite geliebter Charaktere, während sie daran arbeiten, Dreamlight Valley aus den Klauen des Vergessens zu befreien: eine mysteriöse Macht, die über das Tal gekommen ist. Man kann verschiedene Reiche durchqueren, jedes mit seinen eigenen Herausforderungen und Rätseln, und mit legendären Charakteren wie WALL – E, Belle, Goofy und vielen anderen Freundschaften schließen. Mit anpassbaren Landschaften und tausenden von Dekorationsmöglichkeiten können die Spieler:innen in dieser sich ständig weiterentwickelnden Welt voller Wunder und Kreativität ihre Traumnachbarschaft erschaffen.

Disney Dreamlight Valley Arcade Edition enthält außerdem den Erweiterungspass „Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time“, der eine neue Geschichte mit Geheimnissen und Schätzen enthält, die in der Zeit verloren gegangen sind und die es aufzudecken gilt. Auf der Insel der Ewigkeit, einem Land weit weg von Dreamlight Valley, treffen die Spieler neue Disney- und Pixar-FreundInnen und nutzen die Macht eines geheimnisvollen königlichen Werkzeugs — der Sanduhr — um die Pläne des ruchlosen Jafar zu durchkreuzen.

Sonic Dream Team (SEGA): 5. Dezember

Das Sonic-Franchise, von dem weltweit mehr als 1,6 Milliarden Spiele verkauft und heruntergeladen worden sind, veröffentlicht mit Sonic Dream Team ein neues Abenteuer, das exklusiv für Apple Arcade erscheint. Das spannende neue 3D-Action-Jump ‘n’ Run folgt dem bösen Doktor Eggman, der The Reverie entdeckt hat — ein uraltes Artefakt das die Macht hat, Träume in der realen Welt wahr werden zu lassen. Man begleitet Sonic und seine Freunde, wenn sie sich durch verdrehte Traumlandschaften bewegen, ihre Freunde retten und Dr. Eggmans Streben nach Weltherrschaft ein Ende setzen. Im Spiel übernehmen Gamer das Kommando über sechs dynamische Charaktere: Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Cream und Rouge, die alle über einzigartige Fähigkeiten verfügen, die zu ihrem eigenen Flair und ihrer Persönlichkeit passen. Sonic Dream Team gesellt sich zu anderen erfolgreichen SEGA-Titeln auf Arcade — Sonic Racing, Samba de Amigo: Party-To-Go und Football Manager 2023 Touch.

Puzzle & Dragons Story (GungHo Online Entertainment): 5. Dezember

Der neueste Teil der äußerst beliebten Puzzle-RPG-Reihe entführt Spieler mit Puzzle & Dragons Story in ein neues episches Fantasy-Abenteuer, exklusiv auf Apple Arcade. Das Spiel kombiniert Match-Three-Puzzle mit dem Sammeln von Kreaturen in einem Rollenspiel, in dem die Spieler Verbündete rekrutieren, ihre Teams verbessern und Dungeons erobern. Das intuitive Puzzlespiel wird Fans vertraut sein, aber auch Neulinge anlocken, da sie einfach gleichfarbige Kugeln vertikal oder horizontal aneinanderreihen und so aufregende Kombinationen für höhere Auszeichnungen bilden können. Durch das Kombinieren und Löschen von Kugeln werden die Verbündeten der Spieler angewiesen, feindliche Kreaturen anzugreifen, wobei durch geschicktes Puzzlespiel und aufregende Kombos noch stärkere Angriffe ausgelöst werden. Durch das Besiegen von Kreaturen in Dungeons sammeln die Spieler außerdem Materialien, mit denen sie neue verbündete Teammitglieder erstellen und verbessern können. Sie geben Ressourcen aus, um ihre Kreaturen zu verbessern und wählen ihre Favoriten aus, um einzigartige Teams zu bilden. Neue Dungeons und Kreaturen werden regelmäßig hinzugefügt, während die Spieler das riesige und mysteriöse Land weiter erforschen.

Turmoil+ (Gamious): 5. Dezember

Turmoil+ bietet den Spieler eine visuell charmante, augenzwinkernde Interpretation des Genres der Simulationsspiele, die vom Ölrausch in Nordamerika im 19. Jahrhunderts inspiriert worden ist. Als aufstrebende Ölunternehmer müssen die Spieler den Verdrängungswettbewerb meistern, strategisch Land pachten, nach Öl bohren und durch kluge Geschäftsabschlüsse den Gewinn maximieren. Mit einem umfangreichen Kampagnenmodus, einer Stadt voller bunter Charaktere, dutzenden von Upgrades und prozedural generierten Levels ist Turmoil+ ein wilder Ritt durch das Zeitalter des Ölbooms.

50 neue Updates

Außerdem wird es in den kommenden Wochen über 50 Updates für bereits bestehende Spiele geben. Der Spieledienst erwähnt dabei auch explizit NBA 2K24, welches erst im letzten Monat zu dem Service kam.

Was kostet Apple Arcade?

Apple Arcade kostet nun monatlich 6,99 Euro und weist nun deutlich mehr als 200 verschiedene Titel auf. In den vergangenen Wochen und Monaten konnte Apple zudem einige namhafte Blockbuster-Games zu Apple Arcade herüberholen. Wichtig für Spieler: Um als Publisher sein Spiel hier platzieren zu dürfen, darf es weder In-App-Käufe noch Werbeeinblendungen geben.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!