App Intents und App Shortcuts: Technische Details

Apple stellte auf der WWDC 2022 neben diversen anderen APIs für Entwickler auch App Intents und App Shortcuts vor. Worum es sich dabei handelt und wie das implementiert wird, erklären wir hier.

Das Intents-Framework gibt es schon eine ganze Weile lang und ist für die Kommunikation zwischen einer App und Betriebssystem-Features zuständig. So handelt es sich etwa bei jeder Aktion in der Kurzbefehle-App um ein einzelnes Intent. Auch bei der Konfiguration von Widgets, bei Vorschlägen in Spotlight oder bei Siri-Anfragen kommen Intents zum Einsatz.

App Intents sind nun die Weiterentwicklung von Intents. Sie haben größtenteils das gleiche drauf und bieten auch einige weitere Funktionen, wie zum Beispiel das Erstellen von App Shortcuts. Wie das geht, schauen wir uns jetzt näher an.

App Intents im Detail

App Intents funktionieren im Kern gleich wie die bisher bekannten Intents. Das bedeutet, dass man damit eine Funktionalität einer App für das System bereitstellen kann. Das geht einerseits für bereits von Intents unterstützten System-Features, wie Siri, Suchvorschläge und Kurzbefehle. Andererseits können App Intents auch Funktionen antreiben, mit denen die altbekannten Intents nicht kompatibel sind, genauer gesagt Fokus-Filter und App Shortcuts.

Das Definieren von App Intents geht um einiges leichter als das Erstellen von Intents. Man benötigt keine Intents-Definition-Datei mehr, nun ist nur mehr ein Struct, welches dem AppIntent-Protokoll konform ist, erforderlich. Dieses Protokoll setzt einen Titel, damit der Nutzer sofort weiß, wofür dieses Intent eingesetzt werden kann, und die perform-Methode, welche die Logik des Intents enthält, voraus. Im Beispiel sieht man das „Open Currently Reading“-Intent, welches den entsprechenden Bereich in der App aufruft.

App Intents können auch Parameter enthalten, was etwa in einer To-Do-App dazu genutzt werden könnte, um den Nutzer auswählen zu lassen, welches Projekt in der App eröffnen möchte. Für Parameter können einerseits Standard-Datentypen wie Bool oder Int verwendet oder eigene Typen definiert werden. Diese müssen dann entweder das Protokoll AppEntity (für dynamische Dinge wie beispielsweise ein Fotoalbum) oder AppEnum (für fixierte Dinge, etwa der Tab mit allen Fotoalben einer Galerie-App) implementieren. Im App Intent ist dann nur mehr der Parameter-Wrapper anzufügen.

App Intents können auch einen Rückgabewert haben. Das kann mitunter eine AppEntity sein, welche beispielsweise einen im Intent hinzugefügten To-Do-Eintrag repräsentiert. Auch ist es möglich, eine SwiftUI-Ansicht zurückgegeben werden.

Was sind App Shortcuts?

App Shortcuts sind Kurzbefehle, welche nach einer Installation einer App sofort zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass sie sich sofort über Siri abrufen lassen oder als neuer Kurzbefehl in der Kurzbefehle-App zur Auswahl stehen. Ein App Shortcut steht dabei für ein App Intent mit einer bestimmten Aufgabe, wobei eine App bis zu zehn App Shortcuts haben kann.

Sobald man ein App Intent hat, ist das Hinzufügen von App Shortcuts zu einer App sehr einfach. Man legt einfach ein weiteres Struct an, welches AppShortcutsLibrary implementiert. Dieses Protokoll erfordert eine appShortcuts-Liste mit allen verfügbaren App Shortcuts. Zu einem App Shortcut müssen lediglich ein dazugehöriges Intent, Phrasen für Siri und ein Icon hinterlegt werden. Bei den Phrasen ist wichtig, dass in jeder der Name der App vorkommt.

Weiters darf man bei der Umsetzung nicht vergessen, dass App Shortcuts sofort nach der Installation einer App verfügbar sind. Wenn man sich zum Beispiel in einer App anmelden muss, ist dem Nutzer über den App Shortcut ein Fehler zu melden, wenn das noch nicht passiert ist, da er in dem Fall logischerweise noch nicht mit der App interagieren kann.

Folgende Session-Videos liefern euch weitere Details zu App Intents und App Shortcuts:

