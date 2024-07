Home Deals Anker Soundcore: diverse Bluetooth-Speaker deutlich im Preis gesenkt

Anker Soundcore: diverse Bluetooth-Speaker deutlich im Preis gesenkt

Der Sommer ist in vollem Gange, da verbringt man gerne etwas Zeit auf dem Balkon, der Terrasse, im Park oder am See. Da darf etwas musikalische Untermalung im Hintergrund nicht fehlen und da trifft es sich gut, dass Soundcore, die Audiomarke von Anker, gerade diverse Bluetooth-Lautsprecher im Angebot hat.

Soundcore Bluetooth-Speaker im Angebot

Die Soundcore Bluetooth-Speaker bieten einen soliden Klang, gute Akkulaufzeiten und eine gute Verarbeitungsqualität zu einem mehr als fairen Preis. Dabei kann man zwischen einfachen und Premiummodellen wählen, letztere sind aber ebenfalls fair bepreist. Aktuell sind bis zu 37% Rabatt drin:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.