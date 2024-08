Home Deals Anker hat zwei richtig spannende Angebote: eine MagSafe-Powerbank und einen Bluetooth-Lautsprecher

Verfasst von Patrick Bergmann // 6. August 2024 um 16:33 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Der Sommer ist in vollem Gang und da ist man doch recht oft draußen. Passend dazu sind uns zwei Angebote von Anker ins Auge gefallen, die einerseits die Akkulaufzeit des iPhone verbessern und andererseits für die passende Beschallung sorgen.

Powerbank und Bluetooth-Lautsprecher im Angebot

Bluetooth-Lautsprecher gibt es wie Sand am Meer und die Marke JBL ist omnipräsent. Besonders leistungsstark ist die Boombox, die sich JBL auch gut bezahlen lässt. Deutlich günstiger ist da die Alternative der Marke Soundcore, die von Anker für die Audioprodukte genutzt wird. Konkret meinen wir die Boombox Plus, die über eine Vielzahl an Funktionen verfügt:

80 Watt Gesamtleistung

20 Stunden Akkulaufzeit

Nutzbar als Powerbank mittels USB-C

IP67 zertifiziert

Anker verspricht einen satten und breiten Stereosound, mithilfe der App lässt sich auch noch etwas Feintuning vornehmen. Aktuell ist der Lautsprecher für knapp 110 Euro statt 180 Euro erhältlich.

soundcore Anker Motion Boom Plus IP67 Lautsprecher für Draußen, 80W Stereo Sound, Individueller EQ & BassUp, USB-C, Bluetooth, Integrierte Powerbank, Wasserdicht, für Camping, Pool, Strand, Garten

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : 109,99 EUR



Ergänzend dazu bietet Anker auch eine kompakte Powerbank gerade deutlich reduziert an, die sich für alle iPhone-User besonders gut eignet, die ein iPhone 12 oder höher verwenden. Das liegt an MagSafe – einfach die Powerbank hinten auf das iPhone klemmen und es wird geladen.

Anker 321 Magnetic Battery (PowerCore Magnetic 5K), 5.000 mAh Magnetic Wireless Portable Charger, kompatibel mit iPhone 15/14/13/12/Pro/Plus/Pro Max Series. (Schwarz)

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : 21,99 EUR



Beachtet bitte, dass nur die schwarze Variante im Angebot ist. Das Modell in Weiß wird weiterhin zum Originalpreis angeboten.

