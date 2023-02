Home Smart Home Anker gibt endlich zu, dass Aufnahmen der eufy-Kameras unverschlüsselt waren

Anker gibt endlich zu, dass Aufnahmen der eufy-Kameras unverschlüsselt waren

Smart Home ist eine tolle Sache, die Spaß macht, mehr Komfort und mehr Sicherheit bieten kann. Für Letzteres nutzt man gerne Überwachungskameras, um die Wohnung oder das Haus auch aus der Ferne im Auge zu behalten. Doch hier gibt es von Kunden auch die größten Bedenken hinsichtlich Privatsphäre und Datenschutz – im Fall von eufy leider auch vollkommen zu Recht.

Was war passiert?

Vor rund zwei Jahren wurde erstmals bekannt, dass User von eufy-Überwachungskameras plötzlich den Feed von fremden Personen sahen, Apfelpage berichtete. Dies war beileibe kein Einzelfall, wie Paul Moore, ein Sicherheitsforscher herausfand. Trotz deaktivierter Datenübertragung landeten sehr wohl Nutzerdaten auf den heimischen Servern von eufy in China. Das wäre an sich schon schlimm genug, doch nun bestätigte die Mutter Anker, was schon längst offensichtlich war.

Aufnahmen waren unverschlüsselt

Unabhängig von der widerrechtlichen Datenübertragung der Daten, die der User explizit negierte, landeten diese Aufnahmen auch noch komplett unverschlüsselt bei Anker. Und auch das ist noch nicht die Spitze des Eisberges, denn dies räumte der Hersteller erst nach massiver Drohung durch The Verge ein. Das US-Magazin hakte wochenlang nach und ließ sich von netten PR-Floskeln, die mehr oder weniger aus einem Abstreiten der Fakten bestand, nicht abspeisen. Als klar war, dass Anker in dieser Thematik mauerte, setze The Verge ein Ultimatum: Entweder gibt es eine klare und transparente Antwort oder man werde das bisher gesammelte Material wie den gesamten E-Mail-Verkehr, in dem Anker diese Vorfälle hinsichtlich der unverschlüsselten Datenfeeds zugab, inklusive der eigenen Erkenntnisse veröffentlichen.

Anmerkung

Auch wenn wir nicht so konstant über das Thema berichteten, haben wir diese Sachlage nie aus den Augen verloren. Außerdem haben wir uns nach den ersten Vorfällen dazu entschieden, keine Deals mehr mit Überwachungskameras von eufy zu veröffentlichen. Wir wollen noch einmal unterstreichen, dass wir dies auch zukünftig so handhaben werden und vorsichtig bei allen Produkten aus dem Hause Anker und eufy sind, die eine Anbindung an die eigene Cloud aufweisen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!