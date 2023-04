Home Apple Anders als GM, Tesla und Rivian: Ford will an Apple CarPlay festhalten

Apple CarPlay und Android Auto scheinen an einem Scheideweg zu stehen. In unserer gestrigen Kolumne hat unser Autor das angekündigte Ende von Apple CarPlay in Autos von GM auf die Schippe genommen. Ford geht anscheinend den entgegengesetzten Weg. Anders als GM möchte der amerikanische Autobauer Apple CarPlay auch in Zukunft anbieten.

In vielen Fahrzeugen ist die Integration des Smartphones gar nicht mehr wegzudenken. Apple CarPlay und auch das Pendant von Google, Android Auto, gehören in vielen Fahrzeugen zur Standardausstattung. Die Vorteile liegen auf der Hand, das individuelle Smartphone lässt sich mithilfe der Schnittstellen nahtlos auf das Auto übertragen. Der Grund für den Erfolg dieser Konzepte ist die mangelnde Fähigkeit der Autohersteller, vernünftige Software zu produzieren. Ford bekennt sich gegenüber 9to5Mac zu Apple CarPlay.

Apple, Google oder der Automarke: Wem gehört das Cockpit in Zukunft?

Bis auf wenige Hersteller wie Tesla und Rivian schaffen es die Autohersteller nicht, flüssige Software zur Verfügung zu stellen. Oder positiver formuliert: Apple und Google haben in diesem Bereich einfach mehr Expertise. Apple hat bei der letztjährigen WWDC angekündigt, CarPlay massiv auszubauen und langfristig sämtliche Bedienelemente, wie z.B. die Klimaanlage und die Fahrinformationen eines Fahrzeuges steuern zu wollen. Google geht den gleichen Schritt mit Android Auto.

Die Hersteller wie GM sehen darin eine Bedrohung. In einer Welt in der Autos immer gleicher werden und Alleinstellungsmerkmale des Cockpits aufgrund von CarPlay und Android Auto bedroht sind, werden andere Autobauer dem Beispiel GMs folgen. Ford dagegen wird CarPlay weiterhin zulassen.

Wie seht ihr das? Würdet ihr ein Fahrzeug ohne CarPlay kaufen oder ist das für euch ein Must-Have? Lasst es uns gerne in den Kommentaren unter diesem Artikel wissen.

