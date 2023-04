Home Betriebssystem Apple testet iOS 16.6

Auch dieses Jahr werden wir ein sechstes Punktupdate des aktuellen iOS sehen. Laut Informationen von Insidern testet Apple bereits intern iOS 16.6. Die aktuelle Version des iPhone-Betriebssystem, die für die Öffentlichkeit zugänglich ist, lautet iOS 16.4.1.

Diese Woche hat Apple erst die zweite Beta für iOS 16.5 an Entwickler und öffentliche Tester verteilt. Wie schon in den vergangenen Jahren mit iOS 13.6, iOS 14.5 und iOS 15.6 wird es ein sechstes Punktupdate für iOS 16 geben. Wie bei iOS 16.5 sollten wir auch bei iOS 16.6 keine allzu großen Neuerungen erwarten.

Blick in die Kristallkugel: Was bringt uns iOS 16.6?

Die Neuerungen bei iOS 16.5 halten sich bereits in Grenzen. Zu nahe ist die WWDC, die zwischen dem 5.6. und 9.6. stattfinden wird. Traditionell wird hier iOS 17 vorgestellt werden, wirklich große Neuerungen sind erst hier zu erwarten. Gestern haben erste Leaks einen kleinen Einblick in iOS 17 gegeben. Für iOS 16.5 sind lediglich zwei kleine Änderungen bekannt. In der Apple TV App gibt es einen Sportbereich und Siri kann nun Bildschirmaufnahmen starten.

Der Umfang der Neuerungen in iOS 16.6 wird ähnlich groß sein. Dennoch sollten Updates schnellstmöglich installiert werden. Zum einen steigern sie die Leistung und schließen andererseits eventuelle Sicherheitslücken.

