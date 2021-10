Home Apple Per CarPlay Klimaanlage und Sitze einstellen: Apple will Fahrzeugintegration vorantreiben

Per CarPlay Klimaanlage und Sitze einstellen: Apple will Fahrzeugintegration vorantreiben

Apple arbeitet offenbar an einer tieferen Integration von CarPlay in die Bedienung der Fahrzeugfunktionen. So soll sich per CarPlay über das iPhone in Zukunft etwa die Klimaanlage steuern oder Informationen der Instrumente abrufen lassen. Entscheidend für diese Pläne ist allerdings, ob die Autobauer mitziehen.

Apple möchte die Funktionalität von CarPlay ausweiten. Zu diesem Zweck arbeitet das Unternehmen daran, CarPlay tiefer in die Fahrzeugbedienung zu integrieren, das berichtet aktuell die Agentur Bloomberg. Danach ziele das Projekt, das unter dem Codenamen IronHeart vorangetrieben wird, unter anderem darauf ab, dass Nutzer Einstellungen etwa die Klimaanlage oder die Sitze betreffend aus der CarPlay-Oberfläche heraus vornehmen können. Weiterhin soll sich das Soundsystem des Fahrzeugs per CarPlay bedienen lassen, ebenso sollen Werte wie Temperatur, Geschwindigkeit oder Luftfeuchtigkeit angezeigt werden können.

Spielen die Autobauer mit?

Vor einigen Jahren hatte Apple bereits einige APIs bereitgestellt, die es Autobauern ermöglicht hatten, ihre eigenen Apps zur Regelung bestimmter Funktionen zu entwickeln, die in CarPlay integriert werden können, von dieser Möglichkeit wurde seitens der Branche aber kaum Gebrauch gemacht.

Es bleibt abzuwarten, wie offen sich die Autobauer diesem neuen Ansatz Apples gegenüber zeigen werden. Nicht unwahrscheinlich ist eine gewisse Zurückhaltung, allzu viele Funktionen in Apples Oberfläche anzusiedeln. Denkbar ist, dass verschiedene Hersteller in verschiedenem Umfang auf die Möglichkeiten zurückgreifen werden. Bloomberg führt weiter aus, dass Apple mit https://www.apple.com/de/shop/product/MWP22ZM/A/airpods-pro noch ganz am Anfang in der Entwicklung ist. Bis die Neuerungen ausgerollt werden, kann es demnach noch Jahre dauern.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!