Amazondeals: Anker Powerbank Prime 533 knapp 30% günstiger

Der Frühling meldet sich immer deutlicher an und wir verbringen wieder mehr Zeit unterwegs. Auch wenn Apple die Batterielaufzeit überarbeitet hat, gut ist sie nicht. Wer also lange unterwegs ist, sollte also eine Powerbank mitnehmen. Und hier ist uns ein Angebot von Anker ins Auge gefallen.

Anker Prime 533 mit 10.000 mAh im Angebot

Anker hat sich bei seinen Powerbanks in das Segment der Premiumanbieter bewegt, wa sich auch an den deutlich höheren Preisen bemerkbar macht. Dafür gibt es aber eine deutlich bessere Verarbeitungsqualität sowie zusätzliche Features, wie ein integriertes Display. Das Modell mit 10.00 mAh ist nun zu einem attraktiven Preis bei Amazon verfügbar:

Wem das von der Kapazität nicht ausreicht, bekommt auch die Möglichkeit, ein deutlich leistungsstärkeres Modell zu einem reduzierten Preis zu kaufen. Dieses Modell bietet eine Kapazität von 24.000 mAh und eine Ausgangsleistung von bis zu 140 Watt. Zumindest das MacBook Pro 14″ sollte sich damit unterwegs betanken lassen:

