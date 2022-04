Home Deals Amazon-Oster-Angebote Tag 11: HomeKit-Zubehör von Eve im Angebot

Amazon-Oster-Angebote Tag 11: HomeKit-Zubehör von Eve im Angebot

Wir sind in der Woche vor Ostern und die dazugehörigen Angebote von Eve laufen auf Hochtouren. Wer dabei etwas für sein HomeKit-Setup tun will, ist hier an genau der richtigen Adresse – es gibt einige Produkte von Eve zu wirklich attraktiven Preisen.

Eve im Angebot

Der Hersteller Eve aus München hat sich ausschließlich auf HomeKit spezialisiert, was einige Vorteile mitbringt. Einerseits verzichtet der Hersteller komplett auf eine eigene Cloud, es werden also keine personenbezogenen Daten gespeichert. Andererseits unterstützt Eve den neuen Standard matter mit fast allen Produkten. Last but not least wäre die einfache Inbetriebnahme – Home-App öffnen, HomeKit-Code scannen, Raum zuweisen und fertig. Auf folgende Produkte könnt ihr heute bis zu 39% sparen:

