Amazon erhöht die Abo-Preise für Ring Protect

Aktuell befinden wir uns in einer für Kunden schwierigen Lage, da gefühlt alle Anbieter ihre Preise erhöhen. Dazu wird demnächst auch Ring zählen, der Anbieter günstiger Überwachungskameras.

Ring Protect Basic wird teurer

Wie der Anbieter über seinen eigenen Blog mitteilte, werden Kunden ab dem 01. Juli für das Ring Protect Basic-Abo stärker zu Kasse gebeten – allerdings zum ersten Mal in der Geschichte. Der monatliche Preis von 3,00 € bzw. 30,00 Euro pro Jahr steigt auf 3,99e pro Monat respektive 39,99€ pro Jahr an. Ring begründet dies mit einem kontinuierlichen Investitionsaufwand, mit dessen Hilfe man beständig neue Funktionen und Innovationen bieten will.

Neue Funktionen sollen kommen

Die Erhöhung der Abopreise wird immerhin von der Einführung neuer Funktionen flankiert: So soll etwa die Videospeicherung in den Basic-Abonnements von 30 auf 180 Tage erweitert werden. Zudem sollen die Basic-Abonnements nicht mehr nur über eine Personenerfassung verfügen, sondern auch intelligente Hinweismeldungen für Fahrzeuge oder Tiere ausgeben können. Der Download von Massen-Videos soll von 20 auf 50 erhöht werden.

Ring Protect Plus bleibt unangetastet

Das Premiumangebot von Ring Protect Plus bleibt indes unverändert: Das betrifft neben dem Funktionsumfang auch den Preis. Dieser liegt weiterhin bei 10 Euro pro Monat respektive 100 Euro pro Jahr. Wir wollen allerdings darauf hinweisen, dass sich die Hardware grundsätzlich auch ohne eines der beiden Abonnements nutzen lässt.

