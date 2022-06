Home Sonstiges Apple Music 1: BTS nun mit eigener Radio-Show

Die Band BTS hat nun ihre eigene Radio-Show auf Apple Music 1. Diese trägt den Namen „BTS Radio: Past & Present“ und erzählt die Geschichte der Band, von deren Gründung und ersten Erfolgen bis hin zur Gegenwart. Neben allerlei Songs werden bei der Radio-Show auch die Bandmitglieder selbst zu Wort kommen und ihre eigenen Anekdoten erzählen.

Bereits seit neun Jahren existiert die Band BTS und hat seitdem enorme musikalische Erfolge erzielt. Aus diesem Grund erhalten deren Mitglieder nun ihre eigene Radio-Show auf Apple Music 1. Wie Apple Music bekanntgab, handelt es sich dabei um eine Show, die auf drei Episoden begrenzt ist und den Auftakt zur Veröffentlichung des neuen Albums der Band darstellt.

Laut BTS feiere die Band mit der Show ihr neunjähriges Bestehen. Dabei widme sie diese speziell ihren Fans, die von der Band selbst als ARMY bezeichnet werden. In jeder Folge würden Songs gespielt, die für die Bandmitglieder von großer Bedeutung seien. Aber auch Geschichten rund um die Entstehung und den Aufstieg von BTS würden erzählt.

Show findet wöchentlich statt

Drei Wochen lang wird die Show einmal wöchentlich auf Apple Music 1 ausgestrahlt. Bereits am 28. Mai konnten sich Nutzerinnen und Nutzer die erste Folge anhören. Die beiden letzten Episoden können jeweils am 3. und am 10. Juni gestreamt werden.

