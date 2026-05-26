Image Playground und Genmojis: iOS 27 soll sichtbare Verbesserungen bringen

Teil von Apple Intelligence ist die Bildgenerierung über Image Playground und Genmojis. Beiden Funktionen zugrunde liegen Apples Bildgenerierungsmodelle, die mit iOS 27 deutlich besser werden sollen. Auch die Integration von dritten KI-Modellen ist geplant.

Über Image Playground lassen sich Szenen generieren, mit Genmojis erstellt ihr individuelle Emojis. Vorgestellt mit iOS 18.2 weisen beide Funktionen aktuell noch sichtbare Schwächen auf. Mit iOS 27 soll sich das laut Bloomberg-Bericht ändern.

iOS 27 bringt viele KI-Verbesserungen

Zwei Jahre nach dem holprigen Start von Apple Intelligence will Apple mit iOS 27 kräftig nachlegen. Dank der neuen Google-Partnerschaft erwartet uns mit der diesjährigen Hauptversion endlich die smartere Siri, auch ein KI-Gesundheitsassistent steht in den Startlöchern – verspätet sich aber etwas.

Laut Mark Gurman von Bloomberg bereitet Apple „den Support von Drittanbieter KI-Modellen vor – neben OpenAIs ChatGPT“ – um der Bildgenerierung auf die Sprünge zu helfen. Auch die eigenen KI-Modelle sollen verbessert werden.

Apples Unzulänglichkeiten in puncto KI sind oft durch den Umstand zu erklären, dass die hauseigenen Modelle lokal „on device“ laufen und damit den Datenschutz hochhalten. Bezüglich der Bildgenerierung sind mit diesem Ansatz aber keine Kunstwerke zu erwarten. Mit der Auslagerung an ChatGPT und Co gewinnen die Ergebnisse sprunghaft an Qualität, sensible Daten sollten aber nicht Teil der Prompts sein.