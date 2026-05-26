Bericht: watchOS 27 verbessert Herzfrequenzmessung, KI-Coach verspätet sich

In zwei Wochen wird Apple auf der WWDC neue Software präsentieren. watchOS 27 soll eine genauere Herzfrequenzmessung auf die Apple Watch bringen. Der erwartete KI-Gesundheitsassistent verspätet sich wohl.

Das berichtet Mark Gurman von Bloomberg und bezieht sich dabei auf Insider-Informationen. Zwar sei ein Start unter iOS 27 nach wie vor geplant, aber vermutlich nicht in der Hauptversion, mit deren Veröffentlichung wir im Herbst 2026 rechnen.

Intern läuft der KI-Coach unter dem Namen „Project Mulberry„. Dieser soll auf in Apple Health gesammelte Daten zugreifen und analysieren können. Auf KI-Basis werden dann Tipps für iPhone-Nutzende bezüglich Training und Gesundheit zur Verfügung gestellt.

Stabilität und leichte Verbesserungen erwartet

iOS 27 und auch watchOS 27 sollen hauptsächlich eine stabilere Performance der Apple-Software garantieren. Zu den kleinen Neuerungen, die Gurman von Apple erwartet, gehört eine präzisere Messung der Herzfrequenz. Wie Apple das umsetzt, erläutert der in der Regel sehr gut informierte Redakteur nicht.

Die neuen Betriebssysteme werden auf der WWDC Anfang Juni 2026 vorgestellt und nach langem Beta-Testen im Herbst mit neuer Hardware veröffentlicht.