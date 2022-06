Home Apple Auftakt zur WWDC 2022: Neues Easter Egg gesichtet worden

Auftakt zur WWDC 2022: Neues Easter Egg gesichtet worden

In weniger als einer Woche findet die diesjährige WWDC statt. Wie in jedem Jahr hat Apple auch diesmal im Vorfeld einige Easter Eggs vorbereitet. So existiert zum Beispiel eine Packung virtueller Sammelkarten, auf denen spezielle Memojis abgebildet sind.

Am 6. Juni findet die nächste WWDC statt. Aus diesem Grund hat Apple bereits jetzt seine Webseite entsprechend aktualisiert, sodass diese unter dem Menüpunkt „Events“ nun auch Informationen über die Entwicklerkonferenz anzeigt.

Doch damit nicht genug. Denn bereits seit einiger Zeit versteckt Apple vor Events sogenannte Easter Eggs auf seiner Webseite, also versteckte Inhalte, die in besonderer Weise in Verbindung mit dem jeweiligen Event stehen.

AR-Sammelkarten

Wie 9to5Mac berichtet, hält Apple auch für die diesjährige WWDC ein Easter Egg bereit. Bei diesem handelt es sich um eine Reihe virtueller Sammelkarten, auf denen verschiedene Entwickler-Memojis zu sehen sind. Dabei ist das Design der Karten an jenes angelehnt, welches Apple auch für das Marketing der Konferenz nutzt.

Angezeigt werden die Sammelkarten nicht in 2D auf der Webseite, sondern mithilfe von AR. Damit werden diese virtuell in das Zuhause von Nutzerinnen und Nutzer transportiert, sodass es sich so anfühlt, als würden diese im realen Leben geöffnet.

So könnt ihr euch die Karten ansehen

Aufgrund der AR-Technologie funktioniert das Öffnen des Easter Eggs nur über das iPhone oder iPad. Ihr könnt euch die Karten selbst ansehen, indem ihr Apples Event-Seite öffnet und den Memoji am oberen Bildschirmrand berührt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!