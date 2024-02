Home Deals Amazon-Deal: Dreame L10 S Ultra gerade 22% günstiger

Verfasst von Patrick Bergmann // 29. Februar 2024 um 20:15 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wer etwas auf sich in Sachen Haushalt hält, hat einen Staub- und Wischroboter im Einsatz. Musste man sich vor einigen Jahren zwischen iRobot und Roborocxk entscheiden, hat sich in den vergangenen 24 Monaten Dreame in den Vordergrund gestellt. Der Hersteller bietet ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis an und der Dreame L10S Ultra ist gerade im Angebot.

Dreame L10S Ultra im Angebot

Wer auf die Heißwassergeschichte verzichten kann, bekommt mit dem L10 S Ultra aktuell einen Staub- und Wischrobiter, der keine Wünsche offen lässt. Saugen mit automatischer Staubentleerung bei einer Saugleistung von 5.300 pA gehören ebenso zu seinem Repertoire wie das Wischen inklusive selbstständigen Auswaschen der Pads mit abschließender Trocknung, um Keime und Gerüche zu vermeiden. Für die Navigation kommt ein 3D-Tiefensensor zum Einsatz, über die App lassen sich dann diverse Reinigungsintervalle und Ausnahmen einstellen. Der L10S Ultra kostet regulär knapp 900 Euro und ist heute 22% günstiger zu haben – ihr zahlt also nur 699 Euro. Das ist in unseren Augen angesichts der Ausstattung ein absolut fairer Preis

