Alternativer App Store: Aptoide startet diese Woche

Seit iOS 17.4 sind alternative App Stores in der EU erlaubt. Damit soll sichergestellt werden, dass App-Anbieter faire Bedingungen gestellt bekommen, um ihre Apps auf dem iPhone veröffentlichen zu können. Apples offizieller App Store ist in der Vergangenheit durch hohe Gebühren in die Kritik geraten. Von seinem neuen Recht macht nun mit Aptoide bereits der dritte Anbieter gebrauch.

Nachdem Setapp im Mai und der AltStore im April veröffentlicht wurden, ist Aptoide nun der dritte Drittanbieter-Marktplatz, der in der EU an den Start geht. Dabei handelt es sich um den Anbieter des drittgrößten App Stores unter Android. Auf dem iPhone wollen die Entwickler nun ebenso erfolgreich werden. Der Start ist für den morgigen Donnerstag geplant.

Aptoide nutzt Aples In-App-Purchases

Das zeigt ein Countdown auf der Website von Aptoide. Demnach wird der App Store am Donnerstag, den 06.06 um 10 Uhr unserer Zeit online gehen. Zu Beginn sollen zwar nur sieben Games verfügbar sein, die Verfügbarkeiten sollen aber schnell wachsen. Wir Aptoide gegenüber TheVerge angibt, sei das Interesse von Entwicklern sehr groß, für den Store zu entwickeln. Aptoide ist dabei der erste Drittanbieter-Store, der auf Apples In-App-Purchases-Angebot (IAP) eingeht. Entwickler können dadurch auf Tools von Apple zurückgreifen und zusätzliche Einnahmen generieren. Solche Apps, die auf IAP zugreifen, werden laut Aptoide bevorzugt behandelt. Jährlich wird der alternative App Store 50 Cent kosten.

Ankündigung mit fragwürdigem Vergleich

Zur Feier des D-Day, an dem 1944 die alliierten Truppen in der Normandie gelandet sind, um Europa vor Nazi-Deutschland zu befreien, greift Aptoide zu einem fragwürdigen Vergleich. Den Start ihres Marktplatzes bewerben die Entwickler mit den Worten „D-Day – Where the journey to liberate iOS in Europe begins.“ Apple App Store mag zwar berechtigte Kritik erfahren, ein derartiger Vergleich ist aber zumindest unnötig provokant.

