Die AirPods Pro 2 könnten in zwei Größen kommen

Die AirPods Pro 2 kommen möglicherweise in zwei Größen: Leaks aus den einschlägigen Kreisen deuten aktuell darauf hin. Mit einer neuen Version der AirPods Pro wird irgendwann im kommenden Jahr gerechnet.

Apple wird die AirPods Pro (Affiliate-Link) in ihrer nächsten Generation möglicherweise in zwei Größen auf den Markt bringen, darauf deuten geleakte Bilder hin, die unlängst aufgetaucht sind.

Sie wurden von einem der bekannteren Leaker auf dem Kurznachrichtendienst Twitter geteilt und sollen interne Hardwarekomponenten der AirPods Pro / AirPods Pro 2 zeigen. Diese lassen den Schluss zu, dass Apple zwei Größen der AirPods Pro 2 vorbereitet.

New AirPods Pro Mabey Two Sizes Still W2 Chips 🤨 pic.twitter.com/R5MpzUrUlg — Mr·white (@laobaiTD) December 29, 2020

Dass im kommenden Jahr auch diese AirPods ein Update erhalten sollen, wird bereits länger vermutet, Apfelpage.de berichtete. In diesem Zusammenhang wurde auch von einem überarbeiteten und möglicherweise kompakteren Design gesprochen, das mehr an die Modelle von Samsung und Google erinnern soll.

Rätselraten beim Chip der neuen AirPods Pro

Etwas unklar ist eine weitere Aussage des Lenkers, die sich auf den Chip in den AirPods Pro 2 bezieht. Hier ist von einem W2-Chip die Rede, der „noch immer“ verwendet werden soll. Aktuell nutzen die AirPos Pro wie alle aktuellen AirPods-Modelle allerdings den H1-Chip, der mit seinem gesenkten Stromverbrauch als Nachfolger des W1 aus den originalen AirPods gilt.

Ob der W2-Chip wiederum ein Nachfolger des H1 wird oder der Leaker schlichtweg irrt, ist unklar. Er lag in der Vergangenheit oft richtig, allerdings auch häufig daneben.

