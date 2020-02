AirPods Pro bei Amazon aktuell bis Samstag lieferbar

Die AirPods Pro sind aktuell wieder sofort bei Amazon lieferbar. Zuletzt waren die Kopfhörer von Apple schwer zu bekommen und es steht zu befürchten, dass auch in nächster Zeit wieder mit längeren Lieferzeiten zu rechnen ist, da der Corona-Virus noch immer die Produktion beeinträchtigt. Wer also einen Kauf ins Auge gefasst hatte, sollte jetzt schnell sein.

Die AirPods Pro waren schon seit Marktstart im letzten Oktober immer wieder chronisch knapp, zuletzt waren sie dann teils gar nicht mehr zeitnah zu bekommen, im Moment warten Käufer bei Apple bis Mitte März. Aktuell hat aber Amazon offenbar wieder neue Kontingente an AirPods Pro hereinbekommen. Wer heute innerhalb der nächsten 23 Stunden bei Amazon bestellt, wird bis Samstag beliefert.

AirPods Pro: Produktion wird von Corona-Virus ausgebremst

Zuletzt hatten wir berichtet, dass Apples Auftragsfertiger die Produktion der AirPods Pro in China eingestellt hatten. Grund dafür war der sich in China rasch ausbreitende Corona-Virus. Aktuell läuft die Fertigung vielerorts zögerlich wieder an.

Angesichts der ohnehin stets angespannten Liefersituation der AirPods Pro ist noch für eine geraume Zeit mit langen Lieferzeiten zu rechnen und Apple dürfte auch zunehmend Kontingente für den eigenen Apple Store reservieren, statt sie an dritte Händler zu geben.

Die AirPods Pro und auch die AirPods 2 sind nach wie vor stark gefragt: In einer weiteren Meldung hatten wir berichtet, dass Apple bis Ende des Jahres wohl rund 100 Millionen Bluetooth-Headsets verkaufen wird.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!