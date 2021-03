AirPods Max: Update soll Akkuschwund über Nacht und Verbindungsprobleme lösen, bei euch auch?

Apple hat die AirPods Max mit dem jüngsten Update offenbar von ihren Akkuladungsverlusten über Nacht befreit. Außerdem scheinen Probleme mit dem automatischen Gerätewechsel gelöst worden sowie Verbesserungen beim Energiesparmodus in das Update eingeschlossen gewesen zu sein. Könnt ihr diese Beobachtung bei euch bestätigen?

Apple hat unlängst ein Update der Firmware für die AirPods Max veröffentlicht, Apfelpage.de berichtete. Wie üblich lieferte Apple keinerlei Details zur Natur des Updates, nun gibt es aber erste Erfahrungsberichte von Nutzern. Danach löst die Softwareversion 3C39 ein Problem, das dazu geführt hat, dass die AirPods Max über Nacht fast ihre gesamte Akkuladung verloren hatten, wir hatten damals über dieses Problem berichtet.

Nun vermelden Nutzer, unter anderem auch bekannte Entwickler, ihre AirPods Max verlieren kein einziges Prozent beziehungsweise nur noch wenig Saft über Nacht beziehungsweise längere Zeit.

AirPods Max battery usage in the Smart Case before and after the latest firmware update. I think they’ve fixed it. pic.twitter.com/upFLBw85Oq

— Guilherme Rambo (@_inside) March 12, 2021