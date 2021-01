Home Featured Über Nacht leer: AirPods Max hat Akku-Problem, bei euch auch?

Die AirPods Max überraschen ihre Besitzer offenbar häufig mit einem leeren Akku. Die Batterie entleert sich bei betroffenen Nutzern oft über Nacht, auch wenn die AirPods Max in Apples Case verstaut sind. Beobachtet ihr das Problem auch?

Apples AirPods Max (Kurztest) ärgern ihre Besitzer zuletzt verstärkt mit einem Bug in Zusammenhang mit der Energieverwaltung. Hierbei rauscht der Ladestand der Batterie in kurzer Zeit von 100% auf 0.

Verschiedentlich berichten Nutzer unter anderem auch in Apples eigener Supportcommunity über vollständig oder zumindest fast entladene AirPods Max (Affiliate-Link) am Morgen, nachdem sie die Kopfhörer am Abend zuvor auf 100% oder 90% geladen hatten. Besonders verstörend hierbei: Der Akku leert sich, obwohl die AirPods Max in Apples eigenem Trage-Case untergebracht wurden. Mit diesem Case hat es etwas besonderes auf sich: Es dient nicht nur als Behältnis zum Transport der AirPods Max, befinden sich die Kopfhörer darin, wird auch ein extremer Energiesparmodus für die AirPods Max aktiviert, der alle aktiven Funkverbindungen pausiert. Außerhalb des Case wird dieser Modus erst nach geraumer Zeit aktiviert, so soll es zumindest sein.

In der Praxis scheint es hier aber aktuell ein Problem zu geben, das möglicherweise mit einem Software-Update zusammenhängt, das Apple Mitte Dezember an die AirPods Max verteilt hatte.

Verschiedene Tricks können manchmal helfen

Das Problem tritt offenbar verstärkt auf, wenn die AirPods Max mit mehr als einem Gerät, etwa einem iPhone und einem Apple TV oder mit Nicht-Apple-Geräten benutzt werden. Zuverlässige Methoden, es zu beseitigen, gibt es nicht, aber einige Kniffe haben manchen Nutzern geholfen.

Dazu zählt etwa, die AirPods Max neu zu starten. Hierfür müssen die digitale Krone und der Button zur ANC-Steuerung gedrückt und gehalten werden, bis das Licht orange wird. Wenn das nicht hilft, könnte die Zurücksetzung auf Werkseinstellungen helfen, hierfür müssen die Tasten gehalten werden, bis das Licht weiß wird.

Auch das manuelle Trennen der Verbindung nach Benutzung in den Bluetooth-Einstellungen am iPhone oder das Deaktivieren des automatischen Gerätewechsels haben bei manchen Nutzern geholfen.

Wann und ob Apple hier Abhilfe schaffen wird, ist nicht klar. Wie sieht es bei euch aus: Beobachter ihr ähnliche Probleme und was hat bei euch geholfen?

