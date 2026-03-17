Insta360 Oster-Sales: 360-Grad-Kameras, Action-Cams und Gimbals im Angebot

Die Begeisterung für Erlebnisse unter freiem Himmel – vom Joggen über das Rennradfahren bis hin zum Wandern oder Reisen – ist riesig. Wer diese actionreichen Highlights in bester Qualität einfangen will, greift idealerweise zu den smarten Kameras von Insta360. Wir verraten euch, welches Setup perfekt zu euch passt und wie ihr bei den Oster-Sales zwischen dem 17. März und 4. April ordentlich Rabatt bekommt.

Voller Durchblick: Die Faszination von 360°-Kameras

Rundum-Kameras werfen die klassischen Regeln der Videoproduktion über den Haufen. Der Clou: Du filmst einfach drauflos und wählst erst im Nachhinein beim sogenannten Re-Framing den perfekten Ausschnitt. Das erlaubt es dir, aus einem einzigen Videoclip ganz unterschiedliche, packende Blickwinkel herauszuholen.



Insta360 X4 Air

Die Kamera ist ein enorm kompaktes, aber dennoch extrem starkes 8K-Modell für ambitionierte Videomacher. Mit schlanken 165 Gramm ist sie der perfekte Begleiter für Creator, die unterwegs fesselnde immersive Videos produzieren möchten. Smartes Active HDR und die AdaptiveTone-Technologie, die das Licht beider Linsen unabhängig voneinander auswertet, garantieren tolle Bilder. Spezielle Algorithmen reduzieren zudem das Rauschen bei Nachtaufnahmen spürbar. Das Gerät ist bis 15 Meter wasserdicht und liefert dank FlowState-Stabilisierung sowie 360°-Horizontsperre selbst bei der wildesten Action komplett ruhige Aufnahmen.

Preis zu den Oster-Sales: 329 statt 399 Euro

Insta360 X5

Dieses Modell markiert das aktuelle Flaggschiff unter den 360-Grad-Kameras des Herstellers. Im Vergleich zur Air punktet es mit zwei deutlich großzügigeren 1/1,28-Zoll-Sensoren, was gerade bei schlechtem Licht oder hohen Geschwindigkeiten für wesentlich helleres und rauschärmeres Material sorgt. Außerdem liefert die Kamera butterweiche 8K-Videos bei 30 fps und glänzt mit einem massiven Akku, der mit etwa 208 Minuten deutlich ausdauernder ist als der des kleinen Schwestermodells.

Preis zu den Oster-Sales: 565 Euro statt 699,99 Euro (Essentials-Bundle)

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Klassische Action-Cams: Klein, widerstandsfähig und scharf

Wenn dir eine feste Perspektive in höchster Qualität oder ein besonders winziges Format wichtiger sind als der 360-Grad-Effekt, sind die traditionellen Action-Cams von Insta360 die richtige Wahl.



Insta360 Ace Pro

Diese Kamera ist ein echtes Performance-Monster für alle, die bei der Bildschärfe keine Abstriche machen möchten. Sie schießt 48-Megapixel-Fotos im RAW-Format, filmt in 8K mit 24 fps und ermöglicht extrem flüssige 4K-Zeitlupen mit 60 fps. Das sehr robuste Gehäuse macht jedes Outdoor-Abenteuer mit, und dank austauschbarer Akkus geht dir auch bei langen Aufnahmesessions nicht der Saft aus.

Preis zu den Oster-Sales: 229 Euro statt 329,99 Euro

Insta360 Ace Pro 2

Wem die Power der ersten Generation nicht genügt, der schnappt sich direkt den Nachfolger. Die Kamera trumpft im direkten Vergleich zur normalen Ace Pro mit einem Dual-KI-Chip für noch effektivere Rauschunterdrückung und einem gewachsenen 2,5-Zoll-Klappdisplay für besseres Vlogging auf. Ein ausdauernderer Akku für bis zu 180 Minuten Laufzeit und das optimierte Leica-Superweitwinkelobjektiv machen sie zum logischen Upgrade für kompromisslose Action.

Preis zu den Oster-Sales: 339 Euro statt 379 Euro

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Insta360 Go 3S

Für die absolute Freiheit gibt es dieses Modell, das bei winzigen 39 Gramm Gewicht beeindruckend scharfe 4K-Videos (30 fps) liefert und kaum größer als ein Daumen ist. Die Kamera ist wasserdicht und kann durch cleveres magnetisches Zubehör beinahe überall angebracht werden.

Preis zu den Oster-Sales: 259 Euro statt 309,99 Euro

Insta360 Go Ultra

Die neue Kamera bringt im Vergleich zur kleineren Go 3S noch einmal ordentlich mehr Technik mit. Sie ist mit 53 Gramm nur unwesentlich schwerer, bietet dafür aber einen großen 1/1,28-Zoll-Sensor für eine bessere Low-Light-Performance und superflüssige 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde. Der absolute Gamechanger gegenüber der Go 3S ist aber der wechselbare Speicher: Du bist nicht mehr auf den internen Speicher limitiert, sondern kannst die microSD-Karte einfach tauschen und sofort weiterdrehen.

Preis zu den Oster-Sales: 359 Euro statt 429 Euro

Weiche Kamerafahrten: Gimbal-Systeme für Smartphones

Wer sein Smartphone als Kamera bevorzugt, aber trotzdem auf wackelfreie Kino-Looks nicht verzichten möchte, findet bei Insta360 die idealen Helfer.



Insta360 Flow 2 Pro & Flow

Der Flow 2 Pro ist ein motorisierter 3-Achsen-Gimbal, der kompakte Kameras und Smartphones butterweich stabilisiert. Features wie beeindruckende Panorama-Modi, automatische Kalibrierung und intelligente Objektverfolgung machen kreative Kamerafahrten zum Kinderspiel. Dank geringem Gewicht, hervorragender Akkulaufzeit und schneller Ladefunktion ist er ideal für Reise-Videos und Vlogs. Als etwas schlankeres Basis-Modell für Einsteiger bietet sich alternativ der Insta360 Flow an.

Preis zu den Oster-Sales: 149 Euro statt 199,99 Euro (Flow 2 Pro)

Preis zu den Oster-Sales: 99 Euro statt 149,99 Euro (Flow)

Ein Tipp für den Schreibtisch

Insta360 Link 2

Insta360 kann nicht nur Action: Wenn dein Fokus statt auf Berggipfeln eher auf dem Home-Office liegt, solltest du dir die Insta360 Link 2 ansehen. Diese KI-gestützte Webcam sorgt für ein professionelles, gestochen scharfes Bild bei Videokonferenzen am heimischen Schreibtisch.

Preis zu den Oster-Sales: 185 Euro statt 229 Euro

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