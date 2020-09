iPhone 12: Version in Mitternachtsblau, alle 5G-Bänder in allen Modellen, LiDAR im Pro-Modell

Das iPhone 12 soll in einer neuen Farbvariante erscheinen. Diese könnte die Version in Nachtgrün ablösen. Zudem werden womöglich doch alle Modelle des neuen iPhones 5G auf allen derzeit gebräuchlichen Frequenzen unterstützen. Das Pro-Modell wird den erwarteten LiDAR-Scanner erhalten, mutmaßen Quellen in Asien.

Apples iPhone 12 könnte in einer neuen Farbe erhältlich sein. Diese Dark Blue oder auch Midnight Blue genannte Farbversion wäre neu im Lineup. Möglich wäre, dass sie die aktuell verfügbare Variante in Nachtgrün ablöst, die von den Kunden kontrovers gesehen wurde. Dass das iPhone 12-Lineup blauer werden könnte, wurde schon häufiger in den letzten Monaten vermutet und mit einer möglichen Variante in Navy Blue in Verbindung gebracht, Apfelpage.de berichtete. Diese potenzielle Version, die so aussehen könnte, stieß auf fast ungeteilte Zustimmung.

Wesentlich entscheidender als eine neue Farbe sind dagegen weitere Spezifikationen des iPhone 12, zu denen sich jetzt das Magazin Digitimes geäußert hat. Danach werden alle Modelle über 5G sowohl auf Frequenzen unterhalb von sechs GHz, als auch eine Unterstützung für mmWave verfügen. Letzteres war zuletzt wiederholt in Frage gestellt worden, Apfelpage.de berichtete.

iPhone 12 Pro erhält LiDAR-Kamera

Weiterhin bestätigt das Blatt unter Berufung auf seine Quellen in der Lieferkette den LiDAR-Sensor, der im iPhone 12 Pro stecken soll. Er könnte dabei helfen, Bilder bei schlechtem Licht noch besser ausfallen zu lassen.

Durch Corona liege Apple aktuell rund sechs Wochen hinter dem Zeitplan für die Massenproduktion des iPhone 12. Auch auf die Auslieferungen werde sich die Pandemie auswirken. Digitimes rechnet in einer Projektion mit rund fünf Millionen weniger verkauften Geräten in der zweiten Jahreshälfte. Damit würde Apple noch immer zwischen 63 und 68 Millionen Einheiten losschlagen können. Analysten erwarten sich viel vom iPhone 12, entsprechend groß ist der Druck, zu liefern. Bleiben die Verkäufe deutlich hinter den Erwartungen zurück, dürfte sich das umgehend auf die zuletzt äußerst erfolgsverwöhnte Aktie auswirken.

