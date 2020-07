AirPods 3: Ab 2021 und nur noch als In-Ear?

Die AirPods sollen im kommenden Jahr ein Update erhalten, das sie in die Nähe der AirPods Pro rücken könnte. Damit würde sich Apple von der aktuellen Bauform der Kopfhörer verabschieden, glauben Beobachter. In Zukunft gäbe es dann also nur noch In-Ear-AirPods, was nicht allen Nutzern gefallen dürfte.

Apple wird seine AirPods mutmaßlich im kommenden Jahr in einer neuen Generation auf den Markt bringen, diese Einschätzung bekräftigt TF International Securities heute noch einmal, nachdem man zuvor bereits mit den AirPods 3 für 2021 gerechnet hatte, Apfelpage.de berichtete. Danach werden die AirPods der dritten Generation in der ersten Hälfte des nächsten Jahres auf den Markt kommen.

Erneut geht man davon aus, dass diese AirPods in ihrer Form sehr den AirPods Pro ähneln werden. Damit scheint sich auch eine weitere Überlegung zu verfestigen.

Gibt es in Zukunft nur noch In-Ear-AirPods?

Apple werde die aktuellen AirPods 2 abkündigen, sobald die neuen AirPods 3 auf den Markt kommen, heißt es weiter in der aktuellen Notiz. Somitgäbe es dann nur noch AirPods in einem In-Ear-Design. Nicht alle Kunden dürften darüber glücklich sein.

Die Zulieferer Amkor, JCET und Huanxu Electronics werden die integrierten Schaltungen für die neuen AirPods liefern, so die Notiz. Das AirPods-Case soll Apple von Shin Zu beziehen. Insgesamt wird erwartet, dass die Zulieferer der Komponenten ein deutliches Wachstum der Orders von 50- 100% im Vergleich zum Vorjahr sehen könnten.

Im kommenden Jahr sehen die Analysten ein generelles Wachstum der AirPods-Verkäufe um rund 28%, das Wachstum würde sich also etwas verlangsamen. Für das laufende Jahr wird mit einem Plus der Verkäufe von gut 65% gerechnet, was auch damit zusammenhängen dürfte, dass Apple die EarPods dem iPhone 12 angeblich nicht mehr beilegt, wie wir verschidentlich in anderen Meldungen berichtet hatten.

-----

