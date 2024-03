Home Apps Affinity Suite V2: Update auf Version 2.4 steht bereit

Verfasst von Patrick Bergmann // 1. März 2024 um 10:06 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Wir wiederholen uns da sehr gerne, aber dank der immens großen Auswahl an Programmen zum Bearbeiten von Bildern braucht man Adobe mit seinen Programmen nicht mehr zwingend. Dies gilt auch für das Illustrieren von Covern etc., der Affinity Suite sei dank. Hier steht nun das Update auf Version 2.4 bereit.

Affinity Suite 2.4 lässt sich nun laden

Das Update auf Version 2.4 kümmert sich um zahlreiche Verbesserungen und liefert sowohl für Affinity Photo als auch Affinity Designer und Affinity Publisher eine Vielzahl an neuen Funktionen aus. Der direkte Konkurrent von Photoshop, Affinity Photo bekommt beispielsweise nun Unterstützung für 50 weitere Kamera-Modelle. Dazu zählen unter anderem die aktuellen Modelle von Nikon, die Modelle Nikon–Z8, Nikon–Z30, und Nikon–Z. Affinity Designer ist ab sofort in der Lage, seine Inhalte im DWG- und im DXF-Format zu exportieren. Damit sollen sich in Affinity Designer erstellte Inhalte einfacher in professionellen CAD-Anwendungen öffnen lassen.

Nutzern von Affinity Publisher soll die Arbeit durch das nun verfügbare Status-Panel erleichtert werden, das (sowohl in Affinity Publisher als auch im Affinity Designer) die Verwaltung von Projekten vereinfacht, indem es das Umschalten der Ebenensichtbarkeit bei der Arbeit mit verschiedenen ArtBoards oder Doppelseiten überflüssig macht.

Update ist kostenfrei erhältlich

Das Update steht ab sofort im jeweiligen App Store bereit und kann geladen werden. Wer ein aktives Abonnement oder die Version als Einmalkauf erworben hat, kann das Update kostenfrei laden. Besonders interessant ist die Universallizenz, welche die Affinity Suite mit macOS, iPadOS und Windows auf allen relevanten Plattformen nutzbar macht. Wer sich unschlüssig ist, kann sich zudem die Testversion laden und 124 Tage in Ruhe ausprobieren.

