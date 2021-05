Ärgerlich: Apps am iPad Pro können nur fünf GB Arbeitsspeicher nutzen

Das neue iPad Pro 2021 kommt mit bis zu 16 GB Arbeitsspeicher – eine unglaubliche Ausstattung für ein Tablet. Umso tragischer, dass sich diese Reserve überhaupt nicht voll ausnutzen lässt: Apple sollte hier mit iPadOS 15 auf jeden Fall nacharbeiten.

Es zeigt sich zuletzt immer deutlicher, dass Hardware und Software am iPad Pro sich nicht mit der gleichen Geschwindigkeit entwickeln. Das iPad Pro (Affiliate-Link) ist von der Hardware eine unglaublich starke Maschine: Der M1-Chip hat am Mac im letzten Jahr die gesamte Branche überrascht und am iPad Pro bietet der Chip noch Leistungsreserven auf Jahre hinaus. Das gilt auch für den Arbeitsspeicher: Acht GB in der Basisversion besitzt das iPad Pro und es sind gar 16 GB im Modell mit einem beziehungsweise zwei TB Speicher.

Allein, diese Ausstattung kann überhaupt nicht vollständig ausgelastet werden, wie sich nun zeigte, als ein Update für die Kreativität-App Procreate erschien.

Wie die Macher von Procreate auf dem Kurznachrichtendienst Twitter anmerkten, können Apps aktuell nur maximal fünf bis sechs GB Arbeitsspeicher nutzen. Wenn sie darüber hinaus RAM für sich beanspruchen, werden die Apps vom System beendet und der beanspruchte Speicher freigegeben. Was früher offenbar dazu diente, das Gesamtnutzererlebnis flüssig zu halten, als RAM im iPad noch traditionell eher knapper war, wird nun zu einem unnötigen Flaschenhals in der Software, der verhindert, dass Nutzer das volle Potenzial ihrs iPad Pro ausnutzen.

As of now, all M1 iPads have the same amount of RAM available. If more becomes available in the future, we’ll make that available to you too 💜

— Procreate (@Procreate) May 28, 2021