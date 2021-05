Home Deals Amazon Deal: MacBook Air M1 für 990€ + Zubehör

Die WWDC 2021 steht in etwas mehr als einer Woche an und voraussichtlich werden wir dort auch neue MacBooks sehen, die Gerüchteküche ist sich da recht einig. Der Haken an der Sache: Es handelt sich vermutlich mit dem 16″ MacBook Pro um das Topmodell, welches mit einem Aufpreis daherkommt. Wer aber jetzt einen neuen Mac sucht, sollte sich das MacBook Air mit M1 anschauen – das gibt es aktuell wieder für unter 1000 Euro!

MacBook Air mit M1 für 990 €

Derzeit könnt ihr bei Amazon gerade das kleinste MacBook Air mit M1 zu einem Preis von rund 990 € erwerben. Dafür gibt es neben dem M1 8 GB RAM, eine 256 GB große SSD sowie das neue Keyboard und eine hervorragende Akkulaufzeit von knapp 17 Stunden. Die UVP liegt bei 1129,00 €, ihr spart somit heute also rund 12 %.

Zubehör

Ein neues MacBook ist schön und gut, doch erst das richtige Zubehör macht es komplett. Dazu braucht es auf jeden Fall einen passenden USB-C-Hub, da sonst außer 3,5 mm Klinke keine weiteren Anschlüsse vorhanden sind. Und ein Office 365 mit Word, Excel Powerpoint ist zwar nicht zwingend notwendig, macht den Büroalltag leichter. „Last but not“ least haben wir noch ein schickes Sleeve für den Transport:

Geheimtipp

Zum Abschluss noch ein Geheimtipp vom Autor dieser Zeilen: Zum Aufladen des MacBooks verwende ich ein USB-C-Kabel von UGREEN, welches einen rechtwinkligen Stecker hat. So steht der Stecker weniger hervor, man bekommt mehr Platz und beim Trennen des Kabels wird der USB-C-Anschluss weniger stark belastet:

