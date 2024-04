Home Betriebssystem Ab iOS 18: Diese Neuerungen soll die Notizen-App bekommen

Die Notizen-App soll unter iOS 18 weitere Verbesserungen erhalten. So wird es angeblich möglich sein, direkt in der Notizen-App auch Sprachmemos aufzunehmen. Dies ist bislang nur über Umwege realisierbar. Darüber hinaus sind noch weitere Neuerungen geplant.

Apple wird die Notizen-App unter iOS 18 weiter ausbauen, so heißt es in einem Bericht, der von AppleInsider veröffentlicht wurde. Danach soll es möglich werden, Sprachaufnahmen direkt in der Notizen-App zu erstellen, diese werden dann als Anhang einer Notiz hinzugefügt.

Bislang konnten Sprachmemos nur aus der Sprachmemos-App kopiert und in die Notizen-App eingefügt werden. Aufnahmen direkt in einer Notizanwendung zu erstellen, ist allerdings kein unübliches Features, Evernote bietet diese Möglichkeit auch und die Option war auch schon im Notizblock von WindowsMobile vor Jahrzehnten zu finden.

Auch mathematische Ausdrücke in der Notizen-App

Darüber hinaus soll die Notizen-App auch die Unterstützung zur Darstellung mathematischer Formeln erhalten. Hier plane Apple eine Integration mit dem Taschenrechner, wobei noch nicht ganz klar ist, wie diese konkret aussehen könnte.

Der Taschenrechner soll unter macOS 15 ebenfalls runderneuert werden, auch hier gibt es noch keine konkreten Angaben.

iOS 18 und macOS 15 werden im Rahmen der WWDC 2024 vorgestellt und gehen dann in die lange Entwickler-Beta, die neuen Hauptversionen werden im Herbst für alle Nutzer veröffentlicht werden.

iOS 18 wird dem Vernehmen nach die erste iOS-Version mit bedeutenden Neuerungen im Bereich von KI-Modellen werden. Diese sollen allerdings offenbar ausschließlich auf dem Gerät laufen, wie vor kurzem gemutmaßt wurde.

