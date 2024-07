Home iCloud / Services Ab iOS 18: Apple Music-Nutzer können Playlist-Artwork per KI erstellen

Apple Music-Abonnenten können wohl bald eigene Artworks für Playlisten erstellen und dafür KI nutzen. Diese Funktion dürfte in iOS 18 starten, sie zeigte sich vorab in der aktuellen Beta von iOS 18, die an Entwickler am gestrigen Abend ausgeteilt wurde. iOS 18 bringt mit Apple Intelligence erstmals einige KI-Funktionen für Kunden in den USA.

Nutzer von Apple Music haben bald wohl eine neue Möglichkeit, Artworks für ihre selbst erstellten Playlisten zu erstellen. Derzeit kann hier aus einer Sammlung tordefinierter Darstellungen zurückgegriffen werden, diese Möglichkeit hatte Apple mit iOS 17.1 eingeführt. Doch bald haben Nutzer hier ein wenig mehr, wenn auch nicht alle Freiheiten.

Künstliche Intelligenz soll Artworks erstellen

Konkret wird es wohl ab iOS 18 möglich sein, per KI einer eigenen Playlist ein Artwork zu verpassen. Hierzu soll es einen neuen Button in der Musik-App geben, schreibt die Seite 9to5Mac.

Sie hat den entsprechenden Code in der aktuellen Beta 4 von iOS 18 entdeckt, die es seit gestern Abend für die registrierten Entwickler gibt.

Daraufhin kann der Nutzer per Texteingabe konkretisieren, wie die Darstellung aussehen möchte, sie wird dann mit Image Playground erstellt. Dabei handelt es sich um ein Tool von Apple Intelligence, es erstellt auf Zuruf Illustrationen, Animationen oder Skizzen., jedoch keine fotorealistischen Bilder.

Wann diese neue Funktion tatsächlich für erste Nutzer verfügbar sein wird, muss sich noch zeigen, Apple hatte zuletzt offenbar die Einführung der neuen KI-Funktionen gebremst. Diese sollten zunächst laut Plan im Herbst für Nutzer in den USA starten, nun aber wird es einige der Neuerungen auch dort erst im Laufe des kommenden Jahres geben.

