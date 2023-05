Home Daybreak Apple 50 Millionen Dollar wegen Butterfly-Keyboard | Apple verliert erneut wichtigen Mitarbeiter | Display der VR-Brille geleakt – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute berichten wir euch über eine Millionenzahlung von Apple wegen defekter Tastaturen, ein weiterer wichtiger Mitarbeiter hat Apple verlassen und neue Gerüchte zum Apple-Headset, diesmal geht es um das Display. Das und mehr gleich hier!

Strafzahlung wegen Butterfly-Keyboard

In den Jahren 2015-2020 verbaute Apple bei einigen MacBooks das so genannte Butterfly-Keyboard. Dieses sollte einige Verbesserungen mit sich bringen, stellte sich aber in der Praxis als relativ anfällig für Defekte heraus. Nun wurde eine Sammelklage gegen Apple außergerichtlich beigelegt. Die insgesamt 86.000 Kläger erhalten Entschädigungen in Höhe von 50-400 US-Dollar, was zu einer Strafzahlung von insgesamt 50 Millionen Dollar seitens Apple führt.

Wichtiger Mitarbeiter verlässt Apple

Ein weiterer, hochrangiger Mitarbeiter verlässt das Unternehmen. Eric Hoffmann, unter anderem Mitentwickler von Tap-to-Pay und verantwortlich für Apple Pay-Partnerschaften, verlässt Apple nach 8 Jahren. Dies war nicht der erste wichtige Mitarbeiter, den Apple in den letzten Jahren verloren hat. Über die Beweggründe ist weiterhin nichts bekannt.

Display-Leak der VR-Brille

„Code new worlds“, das ist das Motto der diesjährigen WWDC. Viele sehen das als Bestätigung, dass kommenden Montag tatsächlich die Brille gezeigt wird. Ob man nur Software zu sehen bekommt oder auch Hardware, bleibt abzuwarten. Angeblich wurden nun die technischen Spezifikationen des Displays geleakt. Dieses soll eine Diagonale von 1,41 Zoll aufweisen, ein Kontrastverhältnis von 4000:1 und es soll heller als 5000 Nits werden.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch schon für heute. Euch noch einen schönen und erholsamen Tag!

