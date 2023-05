Home Apple Für Tap-to-Pay verantwortlich: Apple verliert wichtigen Mitarbeiter nach 8 Jahren

Apple muss den Abgang eines weitere hochdekorierten Mitarbeiters verkraften. Mit Eric Hoffman verlieren die Kalifornier einen Mitarbeiter, der nicht nur 8 Jahre lang im Unternehmen tätig war, sondern unter anderem auch das Feature Tap-to-Pay mit entwickelt hat.

Wie Marc Gurman bei Bloomberg nun erfahren haben will, nimmt der „Director of Apple Pay Business Development“ Abschied von Apple. Wann genau das so weit sein wird, bleibt noch offen. Die Liste der mehr oder weniger prominenten Abgänge im vergangenen Jahr wird um einen Namen ergänzt.

Eric Hoffman: Für Apple Pay-Partnerschaften und Tap-to-Pay zuständig

Die Hauptaufgabe Hoffmans war es laut Gurman, Partnerschaften für Apples Bezahldienst Apple Pay zu pflegen. Für den reibungslosen Ablauf hinter Apple Pay bedarf es an Partnern im Bankenwesen und verschiedenen Zahlungsdienstleistern. Dieses Netzwerk hat Hoffman in den vergangen Jahren aufgebaut und gepflegt.

Zudem ist Hoffman mitverantwortlich für die Entwicklung von Tap-to-Pay. Das bisher nur in den USA verfügbare Feature erlaubt es iPhone-Nutzern, ihre Handys als Empfangsgerät von mobilen Zahlungen zu verwenden. Das iPhone nutzt dabei die verbaute NFC-Technologie. Empfänger können einen Betrag auswählen, den es zu begleichen gilt. Wer im Anschluss seine Kreditkarte mit NFC-Chip oder ein Smartphone mit Apple Pay, Google Pay und Co daran hält, kann den Betrag in Sekundenschnelle begleichen. Damit werden mobile Zahlungsempfänger überflüssig. Wann das Feature nach Europa und Deutschland kommen wird, steht in den Sternen.

Was denkt ihr über die vermehrten Abgänge bei Apple. Ist frischer Wind gut für das Unternehmen? Und würdet ihr Tap-to-Pay in Deutschland nutzen? Lasst es uns in den Kommentaren unter diesem Artikel wissen.

