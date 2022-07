Home Apple „2023 Apple History Calendar“ zeigt Software-Meilensteine von Apple

Bereits im letzten Jahr brachte Stephen Hackett vom Podcast-Netzwerk Relay FM einen Kalender für 2022 über Kickstarter heraus. Dieser zeigte für Apple wichtige Hardware-Meilensteine. Auch für 2023 wird es wieder einen Kalender geben, diesmal allerdings mit Software-Ereignissen.

Der „2023 Apple History Calendar“ orientiert sich zwar wieder am Konzept des Kalenders für das aktuelle Jahr, doch dieses Mal beinhaltet er wichtige Ereignisse für die Software von Apple. So steht etwa beim 28. April 2023 dabei, dass an diesem Tag im Jahr 2003 der iTunes Music Store in iTunes 4 startete. Wichtige Releases von den Haupt-Betriebssystemen, welche die Hardware antreiben, sind ebenfalls vermerkt.

Der Kalender ist ein Wandkalender mit einer Länge von 50,8 Zentimetern und einer Breite von 33,02 Zentimetern. Für die Aufhängung an der Wand gibt es bereits ein Loch, sodass man den Kalender etwa an einem Nagel befestigen kann. Über jedem Monatsblatt ist ein von Hackett aufgenommenes Bild seiner Apple-Sammlung zu sehen, wie das eines Mac-Pro-Rads in einem Pflanzenbeet am Apple Park.

„2023 Apple History Calendar“: Preise und Verfügbarkeit

Bei dem Kalender handelt es sich erneut um ein Kickstarter-Projekt. Für 32 Dollar oder mehr erhält man ein physisches Exemplar des Kalenders, ein Archiv mit Wallpaper und eine Datei mit den abgebildeten Ereignissen. Die Kampagne läuft noch bis zum 5. August.

