18. Tag im 2022er Countdown bei iTunes: Noch fix „Ghostbusters: Legacy“ für 4,99€ sichern

Verfasst von Patrick Bergmann // 18. Dezember 2022 um 19:15 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Es gibt Filme und Sequels, die aus dem Nichts kommen und sich enormer Beliebtheit erfreuen und eine treue Fangemeinde haben. Die beiden Teile von „Ghostbusters“ zählen absolut dazu. Das erste Prequel konnte nicht überzeugen, doch es gab noch einen zweiten Versuch – und ob der sich lohnt, könnt ihr heute zum reduzierten Preis austesten.

18. Tag im 2022er Countdown

Phoebe (Mckenna Grace), ihr Bruder Trevor (Finn Wolfhard) und ihre alleinerziehende Mutter Callie (Carrie Coon) ziehen gemeinsam in die Kleinstadt Summerville. Dort hat ihnen der inzwischen verstorbene Großvater sein mysteriöses Haus vererbt, in dem manche Geheimnisse darauf warten, entdeckt zu werden. Während sich Callie und Aushilfslehrers Mr. Grooberson (Paul Rudd) besser kennenlernen, stöbern die Kids nach den Geheimnissen ihres verstorbenen Großvaters. Dieser gehörte den legendären Geisterjägern in New York an. Als die Kleinstadt von mysteriösen Erdbeben heimgesucht wird, finden die Kinder schließlich mit der Hilfe des eingestaubten alten Geisterjäger-Equipments heraus, was wirklich vor sich geht. Die Teenager machen sich ans Werk, der neuen Bedrohung die Stirn zu bieten. Dabei suchen sie den Kontakt zu den noch lebenden Geisterjägern: Dr. Raymond Stantz (Dan Akroyd), Dr. Peter Venkman (Bill Murray) und Dr. Winston Zeddmore (Ernie Hudson). Vielleicht können die alten Weggefährten von Dr. Egon Spengler (Harold Ramis) Licht ins Dunkel bringen.

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal. Ihr solltet also nicht lange zögern und lieber gleich zuschlagen.

