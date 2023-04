Home Apple 100 Millionen Nutzer: So groß ist der App Store in Europa

100 Millionen Nutzer: So groß ist der App Store in Europa

Apples App Store hat etwas mehr als 100 Millionen Nutzer in Europa. Man weiß das jetzt, weil Apple eine Reihe von Zahlen zur Nutzung seiner Dienste in der EU geliefert hat. Dazu musste es allerdings von der EU-Kommission gezwungen werden. Die hat mit dem Digital Services Act einen neuen Korb an Regulierungsmaßnahmen auf den Weg gebracht.

Apple hat eine Reihe von Zahlen zur Verbreitung des App Stores in Europa geliefert. Danach verfügt der Store in der EU über rund 101 Millionen Nutzer. Die neue europäische Gesetzgebung des Digital Services Act schreibt eine erweiterte Regulierung vor, wenn ein Dienst eine bestimmte Größe erreicht. Diese liegt bei einer Nutzerzahl von 45 Millionen Nutzern, damit gelten die neuen Einschränkungen auf jeden Fall für Apples App Store für iOS.

Weitere App Stores liegen unterhalb der Grenze

Die übrigen App Stores, etwa für den Mac, das Apple TV und die Apple Watch, kommen auf drastisch weniger Nutzer, sie liegen sämtlich unter der von der EU gezogenen Grenze. Dennoch erklärt Apple, auch für diese App Stores die neue EU-Regulierung freiwillig einzuhalten. Dabei dürfte auch eine Rolle spielen, eine harmonisierte Umgebung im eigenen Ökosystem zu schaffen. Es wäre wenig vorteilhaft, wenn für den App Store an iPhone und Mac unterschiedliche Regulierungen gelten.

Weltweit zählt der App Store laut Apple rund eine halbe Milliarde Nutzer. Die EU hat insgesamt 19 Dienste, die in der EU angeboten werden, als sehr große Plattformen eingestuft, dazu gehören auch Amazon und Meta. Der Digital Services Act umfasst eine erweiterte Regulierung etwa beim Jugendschutz und personalisierte Werbung. Auch müssen die Unternehmen gegen illegale Inhalte, Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit sowie der demokratischen Grundordnung vorgehen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!