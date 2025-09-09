10 Jahre iPad Pro: Kommt heute ein Jubiläums-Gerät mit M5?

Auf den Tag genau vor zehn Jahren hat Apple das erste iPad Pro vorgestellt. Spekulationen um ein neues iPad Pro mit aktualisiertem M5-Prozessor gibt es schon länger. Nimmt Apple den Geburtstag zum Anlass und bläst sein iPhone-Event zur Super-Keynote auf?

Am 9. September 2015 wurde das erste iPad Pro vorgestellt. Wie es der Zufall – oder Apples Gespür für derartige Jubiläen – will, fällt die diesjährige iPhone-Keynote genau auf den zehnten Geburtstag des iPad Pro. Über das Erscheinen der nächsten Generation mit M5 noch in diesem Jahr gibt es schon lange Spekulationen. Auch wenn ein weiteres Oktober-Event für iPads und Macs oder wie im vergangenen Jahr eine Vorstellung per Pressemeldung als wahrscheinlicher gelten: Apple könnte uns heute einen vollen Abend bescheren und neben den iPhones der 17er-Reihe und neuen Apple Watches auch ein neues iPad Pro zeigen.

iPad Pro M5: Was spricht für einen heutige Vorstellung?

Heute Abend erwarten wir neben den neuen iPhones und neuen Apple Watches eigentlich auch neue AirPods Pro 3 und eventuell neue Hardware im Home-Bereich. Dass Apple zusätzlich noch ein iPad Pro mit M5 zeigt, gilt bei dieser Fülle eigentlich als sehr unwahrscheinlich. Der zehnte Geburtstag könnte dennoch Grund genug für Apple sein, die Keynote noch etwas voller zu machen. Außerdem postete ein anonymer Leaker auf X gestern zwei Updates zum iPad Pro und erwähnt das Gerät im Zusammenhang mit den für heute erwarteten Apple Watches. 9to5Mac bezieht sich auf diese Quelle, deren Historie unbekannt ist.

Was denkt ihr: Haltet ihr eine Super-Keynote mit iPhones, Apple Watches, iPads und mehr für wahrscheinlich oder lässt Apple den zehnten Geburtstag des iPad Pro einfach verstreichen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.