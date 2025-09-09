Liveticker, Podcast und Stream: So verfolgt ihr das iPhone-Event

Heute Abend stellt Apple aller Vorraussicht nach neue iPhones und Apple Watches vor. Auch über neue Home-Geräte und die AirPods Pro 3 würden wir uns nicht wundern. Wann und wie ihr Apples September-Keynote verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Um 19 Uhr deutscher Zeit startet das iPhone-Event 2025. Bei uns auf Apfelpage.de bekommt ihr wie gewohnt einen Liveticker sowie zeitnahe Beiträge über die neuen Produkte. Wer sich die Keynote live ansehen möchte, kann das auf dem Apple-YouTube-Kanal, in der Apple TV-App auf dem iPhone, iPad, Mac und Apple TV sowie im Browser auf apple.com/de tun.

„Awe Dropping“? Nachbesprechung im Apfelplausch

Unter dem Motto „Awe Dropping“ hat Apple sein heutiges iPhone-Event angekündigt. Als recht sicher gilt, dass wir heute das neue iPhone 17, das neue iPhone 17 Pro (Max) sowie erstmals ein iPhone 17 Air sehen werden. Auch am Handgelenk tut sich einiges: Die Apple Watches Series 11, Ultra 3 sowie SE 3 stehen in den Startlöchern. Zudem gibt es Hinweise auf den Start der AirPods Pro 3, eines neuen HomePod minis sowie eines iPad Pro mit M5-Prozessor. Das Pro-Tablet aus dem Hause Apple feiert heute seinen zehnten Geburtstag.

In der deutschen Einladung wirbt Apple mit den Worten „Unfassbar. Und fast da.“ Ob Apple wirklich Unfassbares für uns vorbereitet hat, besprechen wir direkt im Anschluss an die etwa 90 bis 120 Minuten dauernde Keynote in einer Sonderausgabe des Apfelplausch. Wer unsere unmittelbare Einschätzung hören möchte, kann dies spätestens am Mittwochmorgen tun.

Wie werdet ihr die Keynote verfolgen? Freut ihr euch auf die neuen Produkte? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.