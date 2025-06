AirPods Pro 3: Analysten uneins über Startdatum und Funktionsumfang

Was können denn nun die AirPods Pro 3 und vor allem, wann kommen sie? In dieser Frage sind sich die Beobachter noch bemerkenswert uneinig – ein inzwischen recht seltener Vorgang in einer Zeit, in der die meisten Apple-Neuheiten schon ziemlich zuverlässig geleakt werden, wie die von allen anderen großen Herstellern auch.

Die Einführung der nächsten Generation der AirPods Pro wird laut aktueller Einschätzungen wohl erst 2026 erfolgen. Das geht aus der Produkt-Roadmap des Analysten Jeff Pu hervor, die kürzlich auf X veröffentlicht wurde. Demnach plant Apple die Markteinführung der AirPods Pro 3 zusammen mit der Apple Watch Series 12 und einer überarbeiteten Vision Pro.

Bekommen die AirPods Pro den Pulssensor?

Die neuen Premium-Kopfhörer sollen erstmals mit einem Herzfrequenzsensor und einer deutlich verbesserten aktiven Geräuschunterdrückung ausgestattet sein – ähnlich wie die kürzlich vorgestellten Powerbeats Pro 2.

Apple Product Timeline by Jeff Pu, GF Securities Hong Kong

Überraschend ist diese Prognose vor allem deshalb, weil Bloomberg-Reporter Mark Gurman noch im Februar 2025 erklärt hatte, neue AirPods mit Herzfrequenzmessung seien nur „wenige Monate entfernt“. Auch in der iOS 26 Beta wurden bereits Referenzen zu den AirPods Pro 3 entdeckt – Hinweise, die eher auf einen Start im Herbst 2025 hindeuteten, passend zur Vorstellung der kommenden iPhone 17-Serie.

Unklar bleibt dabei, ob sich die Einschätzungen verschiedener Analysten auf dieselben Modelle beziehen. So prognostizierte Ming-Chi Kuo in einem separaten Bericht ein größeres AirPods-Update ebenfalls erst 2026 – konkret erwähnte er AirPods-Modelle mit integrierter Infrarotkamera für räumliches Sehen, äußerte sich jedoch nicht, ob es sich um Pro- oder Standard-Modelle handelt.

Für das Jahr 2025 sieht Pu seinen Fokus auf anderen Hardware-Neuheiten: Neben der erwarteten Apple Watch Series 11 und der Apple Watch Ultra 3 soll Apple laut ihm auch ein völlig neues Gerät – das bislang spekulierte HomePad-Tablet – vorstellen. Details dazu nennt er nicht.

Ab 2027 erwartet Pu dann größere Innovationen, darunter blutbasierte Gesundheitsfunktionen für die Apple Watch, eine neue Vision Air sowie erste smarte Brillen aus Cupertino.

Die letzten größeren Neuerungen bei den AirPods Pro gab es im September 2023 mit der Einführung eines USB-C-Ladecases. Sollte sich die Roadmap von Jeff Pu bestätigen, würde Apple erstmals vier Jahre zwischen zwei Hauptgenerationen der Pro-Reihe verstreichen lassen.