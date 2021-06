Home Daybreak Apple Zweite Staffel von „Ted Lasso“ | iPhone 13 soll pünktlich kommen | neue Safari-Features jetzt testen – Daybreak Apple

Guten Morgen, alle miteinander! Die zweite Staffel von „Ted Lasso“ steht in den Startlöchern, wir haben Details und einen Trailer. Die Produktion des iPhone 13 läuft langsam an und die neuen Safari-Features können ab sofort getestet werden. Hier gibt es die Zusammenfassung zum Start in den Tag.

Zweite Staffel von „Ted Lasso“ ab Juli

Die Serie „Ted Lasso“ schlug wie eine Bombe auf Apple TV+ ein. Nachdem die erste Staffel ein voller Erfolg war, soll die zweite schon ab dem 23. Juli folgen. Außerdem bestätigte Apple bereits die dritte Staffel, danach soll allerdings Schluss sein. Im Zuge dessen kam nun ein Trailer zur Steigerung der Vorfreude heraus. Weiters gibt es jetzt erste Fanartikel zur Serie zu kaufen.

Produktionen des iPhone 13 werden hochgefahren

Aufgrund der Pandemie kam das iPhone 12 im letzten Jahr ein wenig später als seine Vorgänger. Um das in diesem Jahr zu vermeiden, fahren viele Fertiger des Apple-Telefons ihre Produktionen jetzt schon hoch. Ab dem dritten Quartal soll zumindest bei dem Konzern TSMC der Fertigungsoutput noch einmal zusätzlich gesteigert werden. Dieser hat derzeit mit der Verfügbarkeit von Komponenten zu kämpfen. Auch die Auftragsfertiger Genesys Logic und Parade Technologies erhöhen ab dann die Geschwindigkeit der Fertigung. Wenn alles glattgeht, sollten wir das nächste iPhone schon im kommenden September sehen.

Neue Funktionen von Safari testen

Auf der WWDC 2021 zeigte Apple viele Neuerungen für den hauseigenen Browser Safari. Nun können einige davon mit der neuen Safari Technology Preview ausprobiert werden. Diese ging bereits letzte Woche online, aufgrund von Problemen wurde sie aber wieder deaktiviert. Mit an Bord sind hier beispielsweise die Tab-Gruppen und Live-Text. Für letzteres Feature benötigt man allerdings einen M1-Mac. Und auf dem iPhone kann man etwa die neuen Browser-Erweiterungen testen.

Kurz notiert

NFC-Schnittstelle des iPhones soll weiter geöffnet werden

Schon seit gut zwei Jahren ist Apple dazu verpflichtet, die NFC-Schnittstelle für Drittanbieter zu öffnen. Da dies aber mit Kosten für Unternehmen verbunden ist, soll in naher Zukunft ein Gesetz folgen, das besagt, dass Apple nur mehr einen kostendeckenden Betrag erheben darf.

„Angst“ vor dem iPhone 13

Das nächste iPhone könnte gar nicht mehr iPhone 13 heißen. Apple sollte sich das nach einer inoffiziellen Umfrage noch einmal überlegen. Das Ergebnis von dieser ist nämlich, dass sich viele der Befragten das nächste iPhone nicht holen werden, da die Zahl 13 als Unglückszahl gilt.

Damit wünschen wir euch einen erfolgreichen Mittwoch!

